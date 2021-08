Schicksal

vor 35 Min.

Frau aus Eichstätt stirbt in ihrer Wohnung und wird einfach vergessen

Plus Eine Seniorin liegt leblos in ihrer Wohnung, neben ihr der ausgestellte Totenschein. Es vergehen 24 Tage. Erst dann rücken die Bestatter an. Wie kann das sein?

Von Fabian Huber

Es soll hier, in dieser unscheinbaren Wohnanlage mit den 36 Klingelschildern am Rande von Eichstätt, einmal ein eigenes Zimmer des Bayerischen Roten Kreuzes gegeben haben. So erzählt das zumindest die Anwohnerin aus dem dritten Stock in ihrer Wohnung mit den hohen Decken, den Polstermöbeln und den Räucherstäbchen. Sie müsste es wissen, schließlich wohnt sie schon seit 17 Jahren hier. Teile des Hauses jedenfalls seien einmal für betreutes Wohnen reserviert gewesen. Eine Schwester war immer da. Niemand sollte hier allein sein im Alter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

