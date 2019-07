vor 44 Min.

Schläge im Gersthofer Freibad

Einer zückt sogar ein Messer. Nach Tätern wird gefahndet

Von Tobias Karrer

Bei der Hitze am vergangenen Sonntag brannte drei Männern im Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen die Sicherung durch. Laut Polizei kam es gegen 15.50 Uhr erst zu einer verbalen Auseinandersetzung, dann zu einem Handgemenge und schließlich schlugen die drei Männer auf das 34-jährige Opfer ein. Laut Zeugen zückte einer der Angreifer sogar ein „größeres Messer“. Glücklicherweise kam die Waffe nicht zum Einsatz, die Bademeister hatten rechtzeitig die Polizei verständigt. Als die Beamten eintrafen, flohen zwei der Täter über den Zaun des Freibades, einer konnte an Ort und Stelle gefasst werden. Die Fahndung nach den anderen beiden läuft, die Polizei sucht nach Zeugen.

Der vergangene Sonntag war für das Freibad ein Rekordtag. Laut Polizei tummelten sich etwa 5500 Gäste in der Gerfriedswelle. Die Pressesprecherin der Stadt Gersthofen, Ann-Christin Joder, betont sogar: „So viele Besucher hatten wir noch nie seit es das Bad gibt.“ Die Menschenmassen können sich allerdings schnell zum Pulverfass entwickeln. Erst am Wochenende war es in einem Düsseldorfer Schwimmbad zu einem Streit mit mehreren hundert Beteiligten gekommen. Junge Männer bedrängten eine Familie. Der Vater hatte sich über deren Verhalten beschwert. Der Bundesverband deutscher Schwimmbäder warnt schon seit Jahren vor immer aggressiveren Badegästen.

Auch im Gersthofer Freibad soll die Stimmung am Sonntag aggressiv gewesen sein, schreiben einige Besucher auf Facebook. Viele Gersthofer beschwerten sich über fehlenden Platz, sowohl im Becken als auch auf den Liegewiesen. Die Bademeister schienen manchen „überfordert“. Nicht nur die Situation im Freibad sehen viele kritisch. Auch zum Thema Verkehr und Parken betont die Sprecherin der Stadt Gersthofen: „So schlimm war es noch nie.“ Die Polizei ahndete am Sonntag über 50 Parkverstöße und musste sogar die Hauptzufahrtsstraße zum Freibad zur Einbahnstraße machen, damit die Rettungskräfte im Notfall durchkommen.

