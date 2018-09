vor 52 Min.

Schlägerei am Hauptbahnhof: Mann bricht anderem Stück vom Zahn ab

Bei einer Schlägerei haben sich am Münchner Hauptbahnhof zwei junge Männer erheblichen Schaden zugefügt. Sie waren laut Polizei angetrunken.

In der Nacht auf Samstag waren am Münchner Hauptbahnhof vier Männer in eine Schlägerei verwickelt. Zwei von ihnen hatten getrunken. Die Polizei ermittelt.

In den frühen Morgenstunden des Samstags sind am Münchner Hauptbahnhof gegen 2.45 Uhr zunächst zwei Männer in Streit geraten. Wie die Bundespolizei berichet, beleidigte ein 23-Jähriger aus München einen 28-jährigen Olchinger.

Zwei Männer schlagen sich am Münchner Hauptbahnhof

Daraufhin schlug dieser den Münchner mit der Hand ins Gesicht. Der ließ sich das aber nicht gefallen - und nahm den Olchinger in den "Schwitzkasten", während er auf dessen Oberkörper einschlug. Außerdem schlug der 23-jährige Münchner auch zwei anderen Männern auf den Kopf.

Laut Polizeibericht erlitt der 28-Jährige aus Olching im "Schwitzkasten" Schmerzen am Kopf, an der Schulter und im Nacken. Außerdem hatte der Münchner ihm gleich beim ersten Schlag ein Stück seines Schneidezahns abgebrochen.

Polizei ermittelt nach Schlägerei gegen beide Männer

Beide Kontrahenten wollten nach der Auseinandersetzung zum Arzt gehen, wie sie der Polizei versicherten. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben bei dem 23-Jährigen 1,12 Promille und bei dem 28-Jährigen 1,38 Promille. Die anderen Beteiligten verweigerten den Test.

Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen die Münchner wegen Beleidigung und gefährlicher Körperverletzung, gegen den Olchinger wegen Körperverletzung eingeleitet. (AZ)

