11:47 Uhr

Schlägerei an Tankstelle endet im Krankenhaus Bayern

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am frühen Sonntamorgen an einer Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am frühen Sonntamorgen an einer Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg.

Aus bislang unbekannten Gründen gerieten ein 23-Jähriger und ein 25-Jähriger am frühen Sonntagmorgen an einer Tankstelle in der Wilhelm-Maybach-Straße in Günzburg in einen Streit. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der ältere der beiden erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Mitteilung der Polizei waren die beiden Männer alkoholisiert und wollten gegenüber den Beamten keine Angaben machen. (AZ)

Themen Folgen