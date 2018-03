vor 41 Min.

Schnee, Eis, glatte Straßen: Der Winter ist zurück in Bayern Bayern

Mit Schnee, Eis und glatten Straßen hat sich nun auch in Bayern der Winter zurückgemeldet. Das bekamen vor allem Autofahrer am frühen Sonntagmorgen zu spüren.

In der Nacht zu Sonntag sind die Temperaturen in ganz Deutschland unter den Gefrierpunkt gefallen. Besonders kalt war es im Osten und in der Mitte des Landes: In der Wetterstation Schmücke im Thüringer Wald wurden um 5 Uhr morgens minus 11,6 Grad gemessen, auf dem Brocken in Sachsen-Anhalt minus 14 Grad.

Auch im Süden, wo in der Nacht zuvor noch vielerorts Plusgrade gemessen worden waren, wurde es eisig: In Freudenstadt zeigte das Thermometer minus 6,5 Grad an, in München waren es minus 2,4 Grad, auch in Augsburg fielen die Temperaturen deutlich unter den Gefrierpunkt. Dazu fielen mehrere Zentimeter Schnee.

In einigen Regionen sorgten Unwetter in der Nacht für Verkehrsbehinderungen. In Nordhessen fielen laut Polizei zwischen 100 und 150 Bäume auf Fahrbahnen, außerdem kam es zu glätte- und schneebedingten Unfällen. In Schleswig-Holstein rissen sich in der Kieler Förder und im Meeresarm Schlei aufgrund von Sturm und Hochwasser zahlreiche Boote los. Auf der nordfriesischen Halbinsel Nordstrand prallte im Hafen eine Autofähre gegen eine Wand.

Sturm, Schnee und Glätte haben in Nordhessen für zahlreiche Unfälle und Verkehrsstörungen gesorgt. Auch Bäume drohten umzustürzen und mussten umgesägt werden. Bild: Swen Pförtner, dpa

In Schwaben und Oberbayern mussten sich die Autofahrer am Sonntagmorgen vielerorts ebenfalls durch schneebedeckte und rutschige Straßen kämpfen. Die Räumdienste waren unterwegs. Größere Unfälle in der Region musste die Polizei nicht vermelden.

Auch die Evakuierung der Innenstadt von Neu-Ulm, wo 12.000 Menschen wegen einer Bombenentschärfung ihre Häuser verlassen müssen, konnte am Morgen planmäßig beginnen - trotz rutschiger Straßen.

Wetter zum Frühlingsbeginn: Es bleibt kalt

Der Deutsche Wetterdienst hat für den Vormittag vor allem in Süddeutschland zum Teil kräftige Schneefälle angekündigt.

Die neue Woche beginnt ebenfalls kalt in der Region. Am Montag kann es vielerorts weiter schneien. Auch zum kalendarischen Frühlingsanfang Mitte der Woche steigen die Temperaturen nur wenig über null Grad. (AZ, dpa)

