13:55 Uhr

Schnee und Dauerfrost: Diese Woche wird's richtig Winter Bayern

Dauerfrost, Schnee und glatte Straßen: In dieser Woche erreicht der Winter unsere Region. Wie das Wetter in den kommenden Tagen werden soll.

Von Denis Dworatschek

Schon am Montagmorgen hat es in Bayern mehrere Unfälle wegen nasser Fahrbahnen gegeben. Auf der A8 bei Adelzhausen drehte sich nach Angaben der Polizei ein Auto, nachdem der Fahrer wegen der schlechten Witterung die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

Der Regen werde in den nächsten Tagen in Schnee übergehen, heißt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Grund dafür sei eine Kaltfront aus Nordwesten. In der Nacht zum Dienstag sinkt die Schneefallgrenze weiter deutlich ab - im Laufe des Tages bis auf 400 Meter: Das bedeutet Schnee.

Im Süden Schwabens können sogar bis zu ein halber Meter Neuschnee fallen, im Norden dagegen nur stellenweise. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt mit Höchstwerten von bis zu zwei Grad Celsius.

Wetter in Schwaben: Ab Donnerstag Dauerfrost in der Region

Augsburg kann am Mittwoch noch mit einigen Schneeflocken rechnen. Wie der DWD mitteilt, wird es ab Donnerstag dann richtig eisig. Bei trockenem Wetter wird es Dauerfrost geben, die Höchstwerte betragen dann höchstens minus zwei Grad Celsius. Auf den Straßen wird es sehr glatt. Autofahrer sollten vorsichtig fahren. Am Freitag zieht die Kaltfront weiter.

Bevor es am Wochenende wieder milder wird, kann am Freitag noch einmal in Schwaben vereinzelt Schnee fallen. Die warmen Temperaturen bescheren uns ab Samstag dann wieder Niederschlag in Form von Regen.

Deutscher Wetterdienst: Weiße Weihnacht eher unwahrscheinlich im Flachland

Ob es weiße Weihnacht geben wird, könne bisher noch nicht gesagt werden. Die milderen Temperaturen am Wochenende könnten aber ein Trend sein, der sich fortsetzt. In den flachen Regionen wird es daher wohl nichts mit Schnee an Heiligabend, erklärt der DWD auf Nachfrage unserer Redaktion. (AZ)

16 Bilder Bilder vom Schnee in der Stadt Bild: Silvio Wyszengrad

Themen Folgen