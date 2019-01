vor 23 Min.

Schneechaos in den Alpen: Viele Skigebiete noch gesperrt Bayern

Skifahren könnte wegen des starken Schneefalls am Wochenende nicht in jedem Skigebiet möglich sein.

Wegen großer Lawinengefahr wird der Fernpass bei Reutte bis zum 15. Januar gesperrt. Hier gibt es Infos für alle, die einen Skiausflug geplant haben.

Von René Lauer

Der Fernpass in den Tiroler Alpen wird dicht gemacht. Zwischen Bichlbach und der Straßenkreuzung Lermoos ist seit Freitagabend in beiden Richtungen kein Verkehr mehr möglich. Wie der Österreichische Automobilclub (ÖAMTC) meldet, besteht Lawinengefahr auf der Fernpass-Straße, über die die meisten Urlauber in Richtung Italien fahren. Die Umfahrung ist nur großräumig möglich, heißt es auf der ÖAMTC-Homepage. Bis Dienstagabend, 15. Januar um 19 Uhr, soll die Verbindungsstraße gesperrt bleiben.

Wer in diesen Tagen einen Skiausflug geplant hat, sollte sich vorher nicht nur genau informieren, wie die Wetterlage im Skigebiet ist, sondern auch, welche Straßen möglicherweise nicht befahren werden können.

Skifahren in Tirol: Bis zu 120 Zentimeter Neuschnee gefallen

In Teilen Tirols, dorthin zieht es traditionell viele Skifahrer aus der Region, herrscht der Ausnahmezustand. In der Grenzregion zwischen Deutschland und Österreich hat es in den vergangenen Tagen stark geschneit, bereits zuvor waren kleinere Orte wegen der Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten und mehrere Landstraßen gesperrt.

Starker Schneefall behinderte in den Kitzbüheler Alpen (Pass Thurn, Gerlos, Hochfilzen), dem Karwendel, den Lechtaler Alpen und im Gebiet Arlberg-Paznaun.

An diesen Orten sind am Wochenende rund 150 Zentimeter Neuschnee gefallen - in Verbindung mit böigem, stürmischem Wind. Trotzdem habe man die Situation nach wie vor im Griff, teilte die Behörde mit.

Die Wetter-Experten hätten die Entwicklungen genau im Blick, sagt der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter. „Tirol bereitet sich bestmöglich auf die unterschiedlichen Szenarien vor und trifft entsprechend Vorsorge."

Skigebiete in Bayern : Sperrungen in Lenggries, Garmisch-Patenkirchen und im Chiemgau

Im Skigebiet am Brauneck in Lenggries ruht der Betrieb mittlerweile seit Donnerstag. Auch zu Wochenbeginn mussten die Bahnen und Lifte noch geschlossen bleiben. Einerseits drohte Schneebruch auf mehreren Lifttrassen, andererseits waren auch die Zustiege zu den Liften eingeschneit, wie Geschäftsführer Peter Lorenz berichtet. Am Dienstag bleiben die Bahnen und Lifte aus Sicherheitsgründen noch geschlossen. Es laufen nur die Tallifte am Jauden-, Draxl- und Streidlhang. Ab Mittwoch kann voraussichtlich wieder der Großteil der Anlagen den Betrieb aufnehmen.

Auch am Spitzingsee muss am Dienstag aus Sicherheitsgründen noch das Skigebiet geschlossen bleiben. Außerdem ist am Dienstagvormittag die Spitzingseestraße gesperrt, weil dort kontrolliert Lawinen gesprengt werden sollen. Die Liftbetreiber gehen davon aus, dass am Mittwoch wieder Normalbetrieb im Skigebiet Spitzingsee herrscht.

Und auch das nicht weit entfernte Skigebiet Sudelfeld war wegen der extremen Wetterlage komplett gesperrt. Die Zufahrtsstraße war wegen Lawinengefahr gesperrt, noch immer kann der Skibus nicht in den Ort fahren. Dennoch sollen am Dienstagvormittag ab 10 Uhr wieder nach und nach einige Lifte geöffnet werden. Laut Anlagenbericht wird aber mehr als die Hälfte der Bahnen geschlossen bleiben.

Auch in Garmisch-Partenkirchen ist im Classic-Skigebiet an der Zugspitze am Dienstag nach wie vor kein Betrieb möglich. Weder Lifte, noch Abfahrten oder Rodelbahnen sind derzeit geöffnet. Wegen des starken Windes muss auch die Seilbahn zur Zugspitze bis auf Weiteres geschlossen bleiben.

Ebenso gesperrt ist das Skigebiet an der Kampenwand im Chiemgau, dort sind alle Anlagen wegen Lawinengefahr geschlossen.

Große Einschränkungen gab es in den vergangenen Tagen auch in den Oberstdorfer Skigebieten: Die Bahnen auf Nebelhorn und Fellhorn fuhren am Montag nicht. Am Dienstag wollen die Betreiber das Skigebiet wieder in Betrieb bringen. Allerdings kann es noch zu Verzögerungen kommen, da immer noch Lawinensicherungsmaßnahmen nötig sind.

Auch Winterwandern und Rodeln sind in bekannten Tourismusgemeinden derzeit nur eingeschränkt möglich- so in Bad Tölz, Mittenwald, Oberammergau und am Tegernsee. Viele Waldwege sind gesperrt, weil Bäume unter der Last des Schnees zusammenbrechen können.

In Mittenwald ist zwar das kleine Skigebiet am Kranzberg samt Sessellift und Rodelbahn geöffnet, doch viele Wanderwege geschlossen. "In den Wald sollte man derzeit auf keinen Fall gehen", hieß es bei der Alpenwelt Karwendel Tourismus GmbH. Zudem ist in Mittenwald die Karwendel Bahn bis einschließlich Dienstag geschlossen.

Schneechaos: Mehrere Straßen in Österreich gesperrt

Gesperrt wegen der Lawinengefahr wurden schon am Wochenende mehrere Dutzend Bundes- und Landesstraßen in Österreich etwa am Arlberg oder im Zillertal . Auf nahezu allen Autobahnen gab es Stau, die A12 war für mehrere Stunden gesperrt.

Schneekettenpflicht für Fahrzeuge ist auf vielen Straßen verpflichtend, auch im Grenzbereich zu Deutschland.

Auf Bahnstrecken kommt es wegen des starken Schneefalls und umgestürzter Bäume zu Einschränkungen und Verzögerungen.

Einige Orte wurden durch die Schneemassen von der Außenwelt abgeschnitten , darunter auch das bei Touristen beliebte Balderschwang im Allgäu, Obertauern im Bundesland Salzburg oder einige Skigebiete in der Steiermark .

Eine Übersicht über die aktuelle Verkehrssituation finden Sie hier.

Wann die vielen gesperrten Skigebiete wieder in vollem Umfang genutzt werden können, ist bislang noch unklar. Die Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Seilbahnen und Schlepplifte, Birgit Priesnitz sagt: "Wir müssen abwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Die Situation ist regional sehr unterschiedlich."

Es sei in jeden Fall ratsam, sich vor der Reise in ein Skigebiet zu informieren, ob dieses auch geöffnet sei.

11 Bilder Behinderungen, Staus, Lawinen - Szenen eines Winter-Wochenendes Bild: Ralf Lienert, Karl-Josef Hildenbrand, Tobias Hase, Bernd März

Große Lawinengefahr in der gesamten Alpenregion

Lawinengefahr: Im größten Teil der deutschen Alpenregion gilt aktuell Lawinenwarnstufe 3, die Gefahr wird als "erheblich" eingestuft. In den Berchtesgadener Alpen gilt die Lawinenwarnstufe 4, die Gefahr wird also als "groß" eingestuft. In den österreichischen Alpen gilt die Lawinenwarnstufe 4.

In Tirol sind bereits viele teils sehr große Lawinen abgegangen. Wie der Lawinenwarndienst des österreichischen Bundeslandes am Montag mitteilte, wurde daher die höchste Lawinenwarnstufe auf weitere Regionen des Landes ausgeweitet. "Es fiel vor allem am Karwendel mehr Schnee als erwartet", teilten die Experten in ihrem Lagebericht am Montag mit. Aufgrund von Regen könne es im Laufe des Tages unterhalb von 1500 Metern Seehöhe vermehrt zu "Gleitschneelawinen und nassen Rutschen" kommen.

Die höchste der fünf Lawinenwarnstufen gilt derzeit regional in drei österreichischen Bundesländern und auch in Teilen der Schweiz. Seit Sonntag fielen in Tirol 60 bis 100 Zentimeter Neuschnee, lokal laut Lawinenbericht auch mehr. Für den Montag rechneten die Experten mit weiteren 50 Zentimetern. Das Ende der Niederschläge wird für Dienstag erwartet.

Den aktuellen Lagebericht des Lawinenwarndiensts Bayern finden Sie hier.

In Österreich sind wegen der Lawinengefahr Beobachtungs-Hubschrauber im Einsatz. Bild: Peter Lechner, dpa

(mit dpa, zian und sli)

Nach zwei Tagen Dauerschneefalls in Bayern beginnt die Arbeitswoche für viele mit Stress. Noch immer schneit es im Süden des Freistaats, noch immer fahren nicht alle Regionalbahnen. Immerhin: Viele Schulkinder dürfen sich freuen. Video: dpa

