18.06.2019

Schneller bestrafen

Polizei und Staatsanwaltschaft wollen nach Gewalt gegen Retter effektiver handeln

Von Julian Würzer

Den Mittelfinger zeigte ein 59-jähriger Motorradfahrer den Einsatzkräften der Feuerwehr in Lauingen (Landkreis Dillingen). Sie wollten ihn nur hindern, eine Absperrung zu durchfahren. Mit erhobener Faust ging ein Betrunkener in Friedberg auf Polizeibeamte los, die ihm beim Aufstehen halfen. Der 39-Jährige zeigte den Beamten auch noch den Hitlergruß. Einzelfälle? Keineswegs. Die Straftaten gegenüber Rettungs- und Einsatzkräften nehmen in Bayern zu. Das meldet unter anderem das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Im vergangenen Jahr sind demnach 705 Beamte Opfer von Gewaltausbrüchen geworden – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Nun reagieren das Polizeipräsidium in Rosenheim und die Staatsanwaltschaft Traunstein mit einer neuen Strategie. Sie wollen die Täter schneller bestrafen. Ein beschleunigtes Verfahren durch die Justiz soll das möglich machen. So können Straftaten mit einer eindeutigen Beweislage effektiver verhandelt werden. Ein Pressesprecher der Polizei in Rosenheim erklärte, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein zeitlicher Bezug zwischen Tat und Verurteilung bestehe. Würde weniger Zeit zwischen beidem liegen, habe das eine präventive Wirkung. Mit der neuen Verfahrensweise soll die Polizei die Unterlagen zu einem Gewaltdelikt gegen Rettungskräfte im Optimalfall innerhalb von zwei Wochen an die Staatsanwaltschaft übergeben. Das Projekt soll neben Polizisten auch Angehörige der Feuerwehr und der Rettungsdienste schützen. In Schwaben gibt es ähnliche Überlegungen, bestätigen Sprecher der Polizeipräsidien in Augsburg und Kempten.

Themen Folgen