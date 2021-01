vor 24 Min.

Schon sechs Verdachtsfälle auf dänische Mutation in Bayern und Baden-Württemberg

Ein Augsburger Labor und eine Salzburger Firma meldeten mittlerweile sechs Fälle der dänischen Virus-Variante in Bayern und Baden-Württemberg. Wie die Behörden die Lage einschätzen.

Von Maria Heinrich

In Bayern sind nach aktuellem Stand sechs Verdachtsfälle der dänischen Mutation des Coronavirus bekannt. Am Dienstagabend waren es noch zwei, am frühen Mittwochnachmittag lagen dann bereits vier weitere Meldungen über die Virus-Variante vor. Das bestätigte unserer Redaktion Armin Schwarzbach, Geschäftsführer und Laborarzt bei Armin-Labs – jenem Augsburger Labor, das in Zusammenarbeit mit der Salzburger Firma Procomcure Biotech nach eigenen Angaben die ersten Fälle der dänischen Virus-Mutation in Bayern entdeckte. Die sechs Mutationsfälle stammen demnach zweimal aus Neu-Ulm sowie aus Weißenhorn, Neustadt-Aisch, Ansbach sowie Biberach in Baden-Württemberg. Ist in Bayern nun also tatsächlich die Mutation aus Dänemark angekommen?

Dänische Corona-Mutation in Bayern: Wie zuverlässig sind die Ergebnisse?

Zu den Ergebnissen kam die Salzburger Firma Procomcure Biotech mit einem neuen Testverfahren, das es nach eigenen Angaben entwickelte, um Proben, die positiv auf das Virus getestet wurden, auf mehrere Mutationen gleichzeitig zu analysieren.

Üblicherweise werden solche Mutationen, wie auch die britische und die südafrikanische Variante, mittels einer sogenannten Genom- Sequentierung identifiziert. Dabei wird das komplette Erbgut des Erregers bestimmt. Nach Angaben von Procomcure ist dieses Verfahren aufwendig und teuer. „Die Identifizierung einer Virus-Variante dauert dabei bis zu einer Woche und es gibt nur wenige Labore in Deutschland, die so komplizierte Untersuchungen überhaupt durchführen können", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Nach den neuen Meldungen über der dänischen Variante stellt sich nun die Frage, wie zuverlässig das neue Testverfahren des Salzburger Herstellers ist. Laborarzt Armin Schwarzbach zumindest steht dahinter. „Ich bin mir sicher, dass es sich um den dänischen Typ handelt. Ich halte es für verlässlich. Alles andere wäre unseriös“, sagt er.

Bayerisches Gesundheitsministerium: „Für uns bleibt es bei einer Verdachtslage."

Anders sieht es im bayerischen Gesundheitsministerium aus. Ein Ministeriumssprecher sagte auf Nachfrage unserer Redaktion: „Für uns bleibt es bei einer Verdachtslage. Ein PCR-Test zur Bestimmung einer Mutation ersetzt unserer Ansicht nach keine Genom-Sequentierung.“ Demnach kann von offizieller Seite nicht bestätigt werden, dass es sich bei den sechs Fällen tatsächlich um die dänische Mutation handelt. „Für uns handelt sich um Verdachtshinweise.“

