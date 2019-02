vor 40 Min.

Schulausfälle in Bayern: Wo morgen der Unterricht ausfällt Bayern

Schulausfall in Bayern wegen Schnee: Ob erneut der Unterricht an Schulen im Freistaat am Dienstag, 5.2.19, wetterbedingt ausfallen wird. Hier ein Überblick.

Schulausfall in Bayern am Dienstag, 5. Februar 2019: Noch fällt der Unterricht laut bayerischem Kultusministerium nicht aus. Das kann sich aber noch möglicherweise ändern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in mehreren Teilen Bayerns vor extremen Frost. Im östlichen und südlichen Bayern sollen die Temperaturen auf unter Minus 15 Grad Celsius fallen.

Schulausfall morgen in Bayern: An diesen Schulen fällt der Unterricht aus

Schulausfälle in Niederbayern:

Noch sind keine Schulausfälle in Niederbayern bekannt.

Schulausfälle in der Oberpfalz:

Noch sind keine Schulausfälle in der Oberpfalz bekannt.

Schulausfälle in Oberbayern:

Noch sind keine Schulausfälle in Oberbayern bekannt.

Schulausfälle in Oberfranken

Noch sind keine Schulausfälle in Oberfranken bekannt.

Schulausfälle in Mittelfranken

Noch sind keine Schulausfälle in Mittelfranken bekannt.

Schulausfälle in Unterfranken

Noch sind keine Schulausfälle in Unterfranken bekannt.

Schulausfälle in Schwaben

Noch sind keine Schulausfälle in Schwaben bekannt.

(Stand: Montag, 4. Februar, 16.43 Uhr)

Falls sich etwas ändern würde, halten wir Sie auf dem Laufenden.

"Schneefrei" in Bayern ist selten

"Schneefrei" wie aktuell kommt in Bayern nicht allzu häufig vor. In der Statistik werden solche Fälle zwar nicht einzeln aufgeführt, sondern fallen unter "höhere Gewalt". Aber selbst da gab es nicht sehr viele Meldungen: Im Schuljahr 2017/2018 etwa meldeten im Freistaat nur sechs Realschulen und neun Gymnasien eine erhöhte Anzahl ersatzlos ausgefallener Unterrichtsstunden durch "höhere Gewalt". Im Januar dieses Jahres aber kam es vermehrt zu Schulausfällen. (AZ)

Themen Folgen