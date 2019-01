vor 12 Min.

Wo am Freitag, 11. Januar, in Bayern Schulausfall ist Bayern

Schulausfall in Bayern: So wie hier in der Friesenrieder Schule fällt vielerorts der Untericht wegen des Winters aus.

Schulausfall in Bayern, Tag 5: Auch am 11.1.19 fällt an etlichen Schulen im Freistaat der Unterricht aus. Hier der Überblick, wo wegen des Wetters schulfrei ist.

Ein weiterer Tag Schulausfall beschert vielen Schülern in Bayern verlängerte Ferien. Wegen der starken Schneefälle gehen die Behörden in mehreren Landkreisen am Freitag erneut auf Nummer sicher und ordnen schulfrei an.

Schulausfall in Bayern am Freitag, 11.1.19 - die aktuelle Übersicht

Hier die Übersicht, wo am 11.1.19 im Freistaat die Schule ausfällt:

Schulausfall im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gilt ein kompletter Schulausfall bis Ende der Woche, also auch am 11.1.19.

Schulausfall im Landkreis Berchtesgadener Land

Der Unterricht entfällt am Freitag, 11.01.2019, erneut an folgenden Schulen im Berchtesgadener Land:

GS Neukirchen

GS Berchtesgaden

MS Berchtesgaden

GS Bischofswiesen

MS Bischofswiesen

GS Marktschellenberg

GS Ramsau

GS Schönau a. Königssee

Gymnasium Berchtesgaden

CJD Christophorusschulen Berchtesgaden

Sonderpädagogisches Zentrum St. Zeno Bad Reichenhall: alle Schüler aus den Gemeinden Neukirchen, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau und Schönau

HPZ Piding - alle Schüler aus den Gemeinden Neukirchen, Berchtesgaden, Bischofswiesen, Marktschellenberg, Ramsau und Schönau

MS Teisendorf: Unterricht findet statt mit Ausnahme der Schülerinnen und Schüler aus Neukirchen (kein Bustransport möglich)

GS Bad Reichenhall Heilingbrunnerstraße und MS Bad Reichenhall: Unterricht findet statt mit Ausnahme der Fahrschüler, (s.u.)

RVO-Bus 828 – Melleck – Unterjettenberg – Baumgarten – Bad Reichenhall fährt nicht am Donnerstag und Freitag – dies betrifft Schüler aller Schularten - d.h. Karlsgymnasium, Realschule, Berufsschule, Mittelschule

Schüler der GS Bad Reichenhall Heilingbrunnerstraße, GS Karlstein und des SFZ Bad Reichenhall, die aus Weißbach, Melleck, Schneizlreuth und Leobendorf kommen sind am Donnerstag und Freitag vom Unterricht befreit, da es keine Transportmöglichkeit gibt.

Schulausfall im Landkreis Miesbach

Im Landkreis Miesbach bleiben die Schulen nicht nur am 10.1.19, sondern sogar bis einschließlich Freitag geschlossen.

Schulausfall Landkreis München

Der Unterricht entfällt von Donnerstag, 10. Januar 2019, bis Freitag, 11. Januar 2019, an folgenden Schulen:

Grundschule Schäftlarn

Gymnasium der Benediktiner Schäftlarn

Schulausfall im Landkreis Traunstein am 11.1.19

Der Unterricht fällt bis einschließlich Freitag, 11. Januar 2019, an allen Schulen in folgenden Gemeinden aus

Grundschule Grabenstätt

Grund- und Mittelschule Schnaitsee

Grundschule Surberg

Grundschule Vachendorf

Grundschule Bergen

Grundschule Inzell

Musikschule Inzell

Grund- und Mittelschule Siegsdorf

Grund- und Mittelschule Ruhpolding

St.-Valentins-Schule Ruhpolding

Grund- und Mittelschule Grassau

Montessorischule Grassau

Grundschule Marquartstein

Volksschule Niederfels Marquartstein

Achentalrealschule Marquartstein

Landschulheim Marquartstein

Grundschule Schleching

Grund- und Mittelschule Unterwössen

Grundschule Reit im Winkl

Grundschule Übersee

Alle Schulen im Stadtgebiet Traunstein, einschließlich Berufsschulen I, II und III, Landwirtschaftsschule Traunstein, FOS / BOS, Sonderpädagogisches Förderzentrum Traunstein (Schule an der Traun), Wirtschaftsschule Dr. Kalscheuer, Mädchenrealschule Sparz, Montessorischule Traunstein

Nicht betroffen im Stadtgebiet Traunstein sind:Hochschule der Bayerischen Wirtschaft, Campus TraunsteinBerufsbildungszentrum der Handwerkskammer für München und Oberbayern

Schulausfall im Landkreis Unterallgäu

Auch am 11.1.19 wurde im Landkreis Unterallgäu ein Schulausfall in folgenden Gemeinden angeordnet:

Bad Wörishofen: Grundschule, Mittelschule, Wirtschaftsschule, Fachoberschule, Berufsoberschule, Hotelfachschule, Gastgewerbliche Berufsschule, Berufsfachschule für Assistenten für Hotel- und Tourismusmanagement, Sebastian-Kneipp-Schule

Türkheim: Grundschule, Mittelschule, Gymnasium

Mindelheim: Grundschule, Mittelschule, Realschulen, Gymnasium, Staatliche Berufsschule, Staatliche Technikerschule, Sonderpädagogisches Förderzentrum, Schulvorbereitende Einrichtung

Dirlewang: Grundschule

Markt Rettenbach: Grundschule, Mittelschule

Ottobeuren: Grundschule, Mittelschule, Realschule, Gymnasium

Bad Grönenbach: Grundschule, Mittelschule

Wolfertschwenden: Grundschule

Woringen: Grundschule

Legau: Grundschule, Mittelschule

Illerbeuren: Grundschule

Sontheim: Grundschule

Westerheim: Grundschule

Erkheim: Grundschule, Mittelschule

Wiedergeltingen: Grundschule

Kammlach: Grundschule

Memmingerberg: Grundschule, Mittelschule

Benningen: Grundschule

Die Entscheidung, ob der Unterricht ausfällt, trifft eine „lokale Koordinierungsgruppe Schulausfall“. In ihr sitzen Schulamtsleiter und Rektoren. Damit Schüler und Lehrer erfahren, wann sie nicht zur Schule kommen müssen, sollten sie bei extremen Wetter das Radio einschalten.

Die Entscheidung über einen möglichen Unterrichtsausfall gilt einheitlich für alle öffentlichen Schulen eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt. Das heißt: Entweder gibt es in allen Schulen eines Landkreises „schneefrei“ – oder in keiner. Ausnahmen sind bei größeren Landkreisen möglich. (AZ)

Themen Folgen