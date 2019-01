20:43 Uhr

Wo am nächsten Montag in Bayern wieder schulfrei ist Bayern

Schulausfall in Bayern: Nachdem schon am Freitag in vielen Schulen unterrichtsfrei war, wird es auch am 14.1. wieder Schulausfälle geben.

Der Schulausfall in Bayern geht weiter. Auch am Montag, 14.1.19 wird noch in mehreren Schulen im Freistaat der Unterricht ausfallen. Der Überblick.

Schulausfall in Bayern, zweite Woche: Am Montag, 14.1.19, wird es erneut Schulen geben, in denen der Unterricht entfällt. Schon in der laufenden Woche hatte es wegen des Schneechaos' in Bayern an hunderten Schulen unterrichtsfrei gegeben; Höhepunkt war am Freitag, als etliche Landkreise schulfrei für ihre Bereiche anordneten.

Schulausfall in Bayern am 14. Januar 2019

Betroffen vom Schulausfall waren in den vergangenen Tagen unter anderem die Landkreise

Augsburg

Berchtesgadener Land

Traunstein

München

Unterallgäu

Oberallgäu

Ostallgäu

und Landsberg.

Bereits am Donnerstagabend stand fest, dass der Unterrichtsausfall zumindest in Teilen Bayerns weitergehen wird am kommenden Montag:

Schulausfall am 14.1.19 im Landkreis Ebersberg

Im Landkreis Ebersberg entfällt auch am Montag, 14. Januar, in allen Schulen der Unterricht. Das teilte das bayerische Kultusministerium mit.

Hinweis: Dies ist der Stand von Donnerstag, 20.30 Uhr, und wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen des bayerischen Kultusministeriums bekannt werden.

Ob andere Landkreise nachziehen, wird vor allem von der Wetterentwicklung abhängen. Denn Schulausfall wird von Fall zu Fall angeordnet. Hauptgrund ist in der Regel, dass ein gefahrloser Transport der Schülerinnen und Schüler nicht mehr gewährleistet werden kann. Wenn Eisglätte und eine dicke Schneedecke zu massiven Behinderungen im Straßenverkehr führen oder die Haltestellen nicht mehr geräumt werden können, wird bisweilen schulfrei angeordnet.

Auch andere Gefahren können zu einem Schulausfall führen. So hatte der starke Schneefall in den vergangenen Tagen dazu geführt, dass Bäume unter der Last einknickten oder Äste abbrachen und auf die Wege stürzten. In einem Fall endete das für ein Kind fatal: Am Donnerstag wurde ein Neunjähriger in Aying von einem Baum begraben und starb.

Die Entscheidung, ob der Unterricht in einem Landkreis ausfällt, trifft auch für den 14.1. wieder eine „lokale Koordinierungsgruppe Schulausfall“ vor Ort. In ihr sitzen Schulamtsleiter und Rektoren. Die Entscheidung über einen möglichen Unterrichtsausfall gilt dann einheitlich für alle öffentlichen Schulen eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt.

Das heißt: Entweder gibt es in allen Schulen eines Landkreises „schneefrei“ – oder in keiner. Ausnahmen sind bei größeren Landkreisen möglich. Durch die Regelung kam es zum Beispiel dazu, dass alle Schulen im Landkreis Ostallgäu ausfielen, obwohl die Schneesituation nur im Landkreissüden besonders dramatisch war. Tausende Schüler auch im Norden konnten sich über einen freien Tag durch Schulausfall freuen. (AZ)

