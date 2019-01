11:52 Uhr

Hier fällt am Dienstag, 15. Januar, in Bayern die Schule aus Bayern

Schulausfall wird es auch am Dienstag, 15.1.19, in Bayern wieder geben. Hier der Überblick, an welchen Schulen im Freistaat der Unterricht ausfällt.

Einmal mehr heißt es am Dienstag, 15. Januar, Schulausfall in Bayern. Wegen der angespannten, teils katastrophalen Wetterlage gilt für etliche Schulen im Freistaat, dass dort der Unterricht ausfällt.

Schulausfall in Bayern am 15.1.19

Hier der Überblick, wo im Freistaat am Dienstag schulfrei ist. Die Liste wird laufend aktualisiert - in den Landkreisen wird von Fall zu Fall und abhängig von der weiteren Wetter-Entwicklung entschieden, ob der Unterricht ausfallen muss.

Schulausfall 15.1.19 Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, wo seit Tagen der Kastrophenfall gilt, ist auch für Dienstag, 15. Januar, Schulausfall angeordnet.

Schulausfall am Dienstag im Landkreis Traunstein

Auch im Landkreis Traunstein, in dem Schneemassen Menschen und Rettungsdiensten das Leben schwermachen, fällt am Dienstag, 15.1.19, die Schule aus.

Hinweis: Diese Liste hat den Stand Sonntag, 12 Uhr. Sie wird aktualisiert, sobald das bayerische Kultusministerium über weitere Schulausfälle informiert.

Die Unterrichtsstunden, die wegen der Wetterlage ausfallen, müssen nach Aussagen des bayerischen Kultusministeriums nicht nachgeholt werden. Ob "schneefrei" angeordnet wird, entscheidet in den Landkreisen eine „lokale Koordinierungsgruppe Schulausfall“. In ihr sitzen zum Beispiel Schulamtsleiter und Rektoren.

Die Entscheidung über einen möglichen Unterrichtsausfall gilt einheitlich für alle öffentlichen Schulen eines Landkreises oder einer kreisfreien Stadt. Das heißt: Entweder gibt es in allen Schulen eines Landkreises „schneefrei“ – oder in keiner. Ausnahmen sind bei größeren Landkreisen möglich. Denn hier kann die Wetterlage von Ort zu Ort unterschiedlich sein - mit entsprechenden Auswirkungen für die Schulwegsicherheit.

Ein "schneefrei" wie aktuell kommt in Bayern nicht allzu häufig vor. In der Statistik werden solche Fälle zwar nicht einzeln aufgeführt, sondern fallen unter "höhere Gewalt". Aber selbst da gab es nicht sehr viele Meldungen: Im Schuljahr 2017 / 2018 etwa meldeten im Freistaat sechs Realschulen und neun Gymnasien eine erhöhte Anzahl ersatzlos ausgefallener Unterrichtsstunden durch "höhere Gewalt". (AZ)

