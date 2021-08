Schule

vor 16 Min.

"Karteileiche" zum Präsenzunterricht verunsichert Familien und Lehrkräfte

Unterricht soll künftig wieder in Klassenzimmern stattfinden.

Plus Söder sagt dies, eine aktuelle Verordnung das – wie geht es nach den Sommerferien nun weiter?

Von Sarah Ritschel

Wieder einmal war die Verwirrung an Schulen und in Familien groß. Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) sagte diese Woche, er wolle Schulschließungen auch bei steigender Corona-Inzidenz verhindern. Andererseits steht in der neuen Verordnung zu den Infektionsschutzmaßnahmen vom 23. August, dass ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 sehr wohl mindestens Wechselunterricht stattfinden soll.

