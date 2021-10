Lehrerverband schlägt Alarm: Bildungsqualität in Bayern in Gefahr

An vielen Grund- und Mittelschulen fehlen qualifizierte Lehrkräfte. Welche Auswirkungen das auf den Unterricht hat und welche Probleme es noch gibt.

Simone Fleischmann ist wütend. Pünktlich zum ersten Schultag habe Bayerns Ministerpräsident Markus Söder getwittert, dass es in Bayern noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer gegeben habe wie jetzt. „Ganz ehrlich – das ist Schönfärberei und davon haben wir jetzt wirklich genug“, empört sich Fleischmann, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Denn die Situation sei mittlerweile wirklich dramatisch.

„Besser, es steht ein Mensch vor jeder Klasse als keiner. Aber wenn wir mal näher hinschauen, wer steht denn da?“, fragt Fleischmann. Ergotherapeuten, Opernsängerinnen und Ethnologen, die immer öfter eingesetzt würden, um den eklatanten Lehrermangel zu kompensieren, seien eben keine ausgebildeten Lehrkräfte, fährt die BLLV-Präsidentin am Montagmorgen fort. „Das Kartenhaus steht noch, aber wie lange?“

An manchen Schulen ist weniger als die Hälfte der Lehrkräfte vollständig ausgebildet

Es gebe Schulen, an denen weniger als die Hälfte der Lehrkräfte vollständig ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer seien, berichtet Fleischmann. Den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler könne man so nicht gerecht werden. Gerade jetzt – da die Corona-Pandemie den Schulbetrieb so durcheinandergebracht hat – brauche es aber mehr Bildungsqualität, mehr individuelle Förderung und mehr qualifizierte Lehrer, fährt Fleischmann fort.

Konkret bemängelt der Verband: Grundschulklassen hätten oft keine stabile Klassenleitung mehr. Mobile Reserven, die eigentlich bei Krankheitsfällen oder Schwangerschaften einspringen sollten, seien vielerorts bereits aufgebraucht. An Mittelschulen würden Klassen zusammengelegt, was eine individuelle Förderung weiter erschwere. Und an einigen Schulen gebe es überhaupt keine Schulleitungen mehr. Wie oft Letzteres der Fall ist, kann Fleischmann aber nicht sagen. „Da müsste das Kultusministerium mal die Hosen runterlassen.“

Simone Fleischmann, Präsidentin des BLLV, schlägt Alarm. Foto: Bllv

BLLV: Lage wird sich noch verschärfen

Künftig werde sich die Lage noch verschärfen, warnt der BLLV. Zum letzten Wintersemester sei etwa die Zahl der Studienanfänger für das Lehramt an Mittelschulen um 54 Prozent eingebrochen. „Gleichzeitig fehlen in dieser Schulart bis 2025 ohnehin 1650 Lehrerinnen und Lehrer laut Prognose des bayerischen Kultusministeriums“, sagt Fleischmann.

Nicht nur der Mangel an qualifizierten Lehrkräften sei ein Problem – durch die Pandemie stünden Lehrkräfte noch vor vielen weiteren Problemen. „Schulen sollen 24/7 als medizinisch-technische Assistenz zur Verfügung stehen“, sagt BLLV-Vizepräsident Tomi Neckov. „Wann bleibt denn neben dem Verwaltungs- und Organisationswahnsinn noch Zeit für das Wesentliche?“ Lehrer müssten die Corona-Tests beaufsichtigen, Pool-Test-Daten in ein Portal eintragen und Barcodes auf Röhrchen kleben. Das alles sei ein „riesengroßer Bürokratisierungsschlamassel“, sagt Neckov.

Piazolo steht seit Wochen in der Kritik

Nicht nur der Lehrerverband übt derzeit harsche Kritik an der Staatsregierung und an Kultusminister Michael Piazolo. Aktuell besonders im Fokus: Die schleppende Einführung der PCR-Pool-Tests an Grund- und Förderschulen. Die Landtags-SPD forderte gar Piazolos Rücktritt, weil zum Beginn des neuen Schuljahres nur an rund 39 Prozent der bayerischen Grund- und Förderschulen die neuen Corona-Pooltests angeboten wurden. Von einem „Desaster“ war die Rede, davon, dass der Minister mit seinem Vorhaben „krachend gescheitert“ sei.

Eine gute Woche nach Schulstart hatte Piazolo die Kritik aus Bildungsverbänden und Opposition zurückgewiesen. Dass es bei der Umstellung auf neue Verfahren ruckeln könne und dass es zu „einer gewissen Aufregung“ komme, sei verständlich, sagte der Minister damals in einer Pressekonferenz. Es sei nun einmal eine organisatorische Herausforderung: Für die neuen Pool-Tests brauche es Einverständniserklärungen aller Eltern. Das sei eine große Anstrengung – aber man müsse diese nur einmal machen, dann seien die Daten eingegeben, dann laufe auch alles.

Maskenpflicht in den Schulen wurde gelockert

Seit Montag ist übrigens die Maskenpflicht an den bayerischen Schulen gelockert. Im Unterricht müssen Schülerinnen und Schüler keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen. Das gilt auch bei sonstigen Schulveranstaltungen und in der Mittagsbetreuung – und zwar auch dann, wenn am Platz der Mindestabstand zum Nachbarn nicht eingehalten wird. Ansonsten müssen die Kinder im Schulgebäude weiterhin Maske tragen. Diese Neuauflage der Corona-Verordnung gilt zunächst bis zum 29. Oktober, sie muss alle vier Wochen verlängert werden.