Schule

16:47 Uhr

Schulen kritisieren Zeitplan für Lolli-Tests: "Das ist nicht machbar"

Bei der Lolli-Methode lutschen die Kinder an einer Art Wattestäbchen.

Plus PCR-Tests sollen Schulen sicherer machen. Doch für das neuen Verfahren sind aufwendige Vorbereitungen nötig. Schulleitungen kritisieren den Zeitplan als "nicht machbar".

Von Sarah Ritschel

Sensiblere Corona-Tests an Grund- und Förderschulen sind einer der wichtigsten Bestandteile für einen sicheren Unterricht im Klassenzimmer. Am 20. September – also rund eine Woche nach Schulbeginn – sollen die neuen Tests flächendeckend zum Einsatz kommen. Doch bei der Umsetzung läuft offenbar einiges schief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

