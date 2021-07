Schule der Zukunft

Ein irres Schuljahr endet: Wie wird sich der Unterricht verändern?

Die Outdoorklasse des Anna-Essinger-Gymnasiums in Ulm macht vor, wie Unterricht in Pandemiezeiten fernab von Masken und Luftfiltern funktionieren kann.

Plus Dieses Schuljahr war ein Schock für das Bildungssystem. Zum Glück gab es Lehrkräfte, die Neues erprobten. Zu Besuch an Schulen, in denen die Zukunft begonnen hat.

Das Schulfach Virologie gibt es in Deutschland nicht – und überraschenderweise hat es auch kurz vor Ende des zweiten Corona-Schuljahres noch niemand ernsthaft gefordert. Trotzdem wissen schon die Jüngsten nach eineinhalb Jahren Pandemie eine ganze Menge über Viren. Zum Beispiel, dass die Ansteckungsgefahr drinnen im Klassenzimmer um ein Vielfaches höher ist als draußen im Freien.

