Schulen, Kitas, Kliniken: So will der Freistaat die Corona-Krise eindämmen

Das Coronavirus breitet sich in Bayern aus. Der Freistaat will die Ausbreitung eindämmen - mit umfassenden Maßnahmen, die das öffentliche Leben deutlich einschränken.

Von Sarah Schierack

Wegen der Coronavirus-Krise ergreift Bayern weitgehende Maßnahmen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. So sollen etwa ab Montag alle Schulen, Kindergärten und Kitas geschlossen werden. Die Einrichtungen bleiben nach Angaben der Staatsregierung bis zum Ende der Osterferien am 20. April zu. Bei einer Pressekonferenz in München hat Ministerpräsident Markus Söder am Freitagmorgen die vier wichtigsten Maßnahmen erläutert, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Diese Krankheit setzt uns extrem unter Druck“, betonte der CSU-Politiker. „Die Herausforderung ist immens.“

1. Schulen, Kitas und Kindergärten bleiben geschlossen - bis zum Ende der Osterferien

Ab kommendem Montag werden Schulen, Kindergärten und Kitas geschlossen, die Regelung gilt aktuell bis zum Ende der Osterferien. "Danach muss eine Bestandsaufnahme gemacht werden", betonte Söder. Kein Schüler solle einen Nachteil haben, sagte der Ministerpräsident besonders mit Blick auf die Ende April beginnenden Abiturprüfungen. "Es ist notwendig, die Kontakte einzuschränken", ergänzte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler). Alle Schulformen seien betroffen. "Wir werden eine Betreuung sicherstellen für Eltern, die in systemkritischem Berufen tätig sind", fügte Piazolo hinzu. In den Kindergärten sollen Notgruppen für diejenigen Kinder eingerichtet werden, deren Eltern etwa in der Pflege arbeiten, ergänzte Sozialministerin Carolina Trautner (CSU). Sie appellierte an die Eltern, diese Gruppen wirklich nur in Notfällen zu nutzen. Soweit es möglich sei, Fremdbetreuung in Anspruch zu nehmen, sollten Eltern dies tun.

2. Besuche in Krankenhäusern und Pflegeheimen sind nur eingeschränkt möglich

Das Besuchsrecht in den Krankenhäusern und Pflegeheimen wird eingeschränkt, Angehörige dürfen ihre Verwandten in Alten- und Pflegeheimen nur noch in besonderen Fällen besuchen. Auch die Betreuung der Kinder soll nicht über die Großeltern organisiert werden. "Wir glauben, das ist eine der wirksamsten Maßnahmen, um Schutz zu garantieren", erläuterte Markus Söder. "Nach Aussage aller Virologen können diese 5 Wochen ganz entscheidend sein, um das Virus zu verlangsamen."

3. Nur noch die nötigsten Veranstaltungen sollen stattfinden

Veranstaltungen auch unter 1000 Teilnehmern sollen auf wirklich notwendige Termine beschränkt werden. Ministerpräsident Söder wurde deutlich: "Alles, was über 100 ist, sollte eigentlich nicht stattfinden." Er betonte aber auch, dass es - obwohl entsprechende Gerüchte die Runde machen würden - aktuell keine angeordneten Schließungen für Gastronomie und Handel gebe.

4. Nicht notwendige Operationen an Kliniken

An Kliniken sollen nicht notwendige Operationen verschoben werden, damit die Krankenhäuser Platz für Corona-Patienten haben, die im Ernstfall auf der Intensivstation behandelt werden müssen.

