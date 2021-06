Maskenpflicht an Schulen wird gelockert: So schätzen Mediziner die Lage ein

Die Verharmloser rechnen nur tote Kinder, es würde die Bilanz trüben, auch Langzeitfolgen in die Betrachtung aufzunehmen.

Wozu wohl werden Ambulanzen für die Betreuung von Kindern mit Long-Covid eingerichtet?

https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Neue-Ambulanz-fuer-Long-COVID-bei-Kindern-in-Muenchen-419695.html



Noch rechnet die Politik zumindest öffentlich nicht mit der infektiöseren und aggressiveren Delta-Variante, obwohl die Nachrichten aus Großbritannien - zum zweiten Mal in diesem Jahr - zeigen was auch uns noch vor dem Herbst bevorsteht.

Innerhalb weniger Wochen ist Delta in Bayern auf 10% Anteil an den Infektionen gestiegen ,wurde heute nach der Kabinettssitzung in München bekannt.



Es wäre auch hilfreich den Luftfilter-Experten nicht nach der Sinnhaftigkeit von Tests zu befragen. Seine Forderung nach Plastikwänden wird international von Raumluftexperten eher als gefährlich angesehen, weil diese Scheiben den Luftaustausch behindern und damit Infektionen begünstigen können. Die Luftverteilung in Klassenzimmern ist weit entfernt von Idealzuständen wie in Reinräumen der Industrie.



Selbst mit guten Luftfiltern alleine ist keine ausreichende Sicherheit erreichbar. Erst die Kombination mit Masken, Lüftung und Pausen außerhalb des Zimmers hilft. Auch die Dauer des Aufenthalts spielt eine Rolle. Verkürzte Schulstunden oder kürzere Schultage könnten helfen.

Zur Abschätzung (noch ohne Delta) gibt es ein Rechen-Modell: https://hri-pira.github.io/

Antworten Melden Permalink