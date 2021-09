Präsenzunterricht mit Tests und Maske: So läuft der Start ins neue Schuljahr

Vor dem Schulstart informiert Kultusminister Piazolo über die Corona-Maßnahmen an Bayerns Schulen. Präsenzunterricht ist dabei oberste Maxime - und möglichst viel Normalität.

Bayerns Kultusminister hat am Donnerstagvormittag in einer Pressekonferenz über die Lage an Bayerns Schulen gesprochen. Als letztes Bundesland startet Bayern am kommenden Dienstag wieder in den Unterricht, der an allen Schulen in Präsenz stattfinden soll. Der Kultusminister sagte dazu: "So gut ein Distanzunterricht auch bei manchen funktioniert hat: Er ersetzt nie den Präsenzunterricht. Denn Schule ist ein Lernort, aber auch ein Ort der Begegnung." Was Eltern, Schülerinnen und Schüler jetzt wissen müssen, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

Wie geht es mit Corona-Tests an Bayerns Schulen weiter?

Corona-Tests sind für alle Schüler regelmäßig verpflichtend zu absolvieren. Die meisten Schüler lassen sich dabei an den Schulen testen. Wer das nicht tut und auch keinen aussagekräftigen Test von Zuhause bringt, kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen.

PCR-Test, Pool-Test, Antigen-Test: Welche Corona-Tests kommen zum Einsatz?

An den weiterführenden Schulen wird weiterhin mit Antigen-Schnelltests getestet. Drei Mal pro Woche sollen sie montags, mittwochs und freitags durchgeführt werden. An Grundschulen sollen die PCR-Pool-Tests zur Anwendung kommen, und zwar zwei Mal pro Woche. Die Kinder lutschen dabei auf einer Art Wattebausch, anschließend werden die Proben zusammengeworfen und als eine große ausgewertet. Erst, wenn diese Probe positiv ist, wird noch einmal der Test eines jeden Kindes ausgewertet. Bis sechs Uhr am Folgetag soll dann das Ergebnis an die Eltern übermittelt werden.

Die Pooltests an Schulen sind neu, die Logistik ist aufwendig, weil sie im Labor ausgewertet werden. Wann startet das Verfahren?

Sicher nicht flächendeckend am ersten Schultag. Einige Schulen auch in der Region kündigen bereits an, dass sie mit den altbekannten „Nasenbohrertests“ starten werden. Der Kultusminister gibt als Ziel für die Einführung der Pooltestungen den 20. September an.

Corona an Schulen: Muss die ganze Klasse in Quarantäne, wenn ein Kind positiv ist?

Nein. Die Quarantäneregelung an Bayerns Schulen wurde etwas entschärft. Quarantäne gilt nur für diejenigen, die nachweislich angesteckt sind und für unmittelbare Kontaktpersonen. Durch das Gesundheitsamt vor Ort soll festgestellt werden, wer die direkten Kontaktpersonen im Umfeld der Infizierten sind. Die Quarantäne gilt zunächst für fünf Tage. Danach können sich die betroffenen Schülerinnen und Schüler freitesten lassen.

Zuletzt war die Maskenpflicht an Schulen weitgehend abgeschafft. Wie ist das jetzt?

Maskenpflicht gilt im ganzen Schulgebäude und bis mindestens zum 1. Oktober sogar auch im Unterricht am Platz.

Schulstart in Corona-Zeiten: Wie soll die Luft in den Klassenräumen virenfrei bleiben?

Eine wichtige Corona-Maßnahme ist das Lüften: In kleineren Räumen sollte alle 20 Minuten gelüftet werden, in größeren Räumen sollte alle 40 Minuten das Fenster geöffnet werden. Das Ziel, dass in jedem Klassenzimmer ein Luftfilter stehen soll, wurde klar verfehlt: Bisher ist nur etwa ein Drittel der Räume damit ausgestattet. Inwieweit die Schulträger allerdings ohne Fördergelder des Staats solche Geräte angeschafft haben, ist nicht bekannt, die Zahl dürfte also etwas höher liegen.

Soll es an den Schulen Impfangebote geben?

Die gab es bisher schon für volljährige Schülerinnen und Schüler. Neben den Hausärztinnen und Hausärzten sowie den Impfzentren sollen ab Herbst auch Schulen „niederschwellige Impfangebote“ machen. Nach Angaben von Piazolo haben bisher rund 30 Prozent der impfberechtigen Schülerinnen und Schüler die erste Injektion erhalten. Unter den Lehrkräften sind schätzungsweise 90 Prozent geimpft.