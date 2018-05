vor 54 Min.

Schuss löst Großeinsatz der Polizei aus Bayern

Ein Schuss in einem Wohngebiet in Kaufbeuren hat am Samstagabend einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst. Zwei Männer waren wegen Geldfragen aneinander geraten.

In Kaufbeuren ist es am Samstagabend zu einem Streit zwischen einem Anwohner und seinem Bekannten sowie dessen Freundin gekommen. Grund dafür waren laut Polizei wohl noch offene Geldforderungen. Zunächst kam es im Streit zu Handgreiflichkeiten, später zog der Bekannte eine Waffe und gab einen Schuss ab. Wie die Polizei mitteilte, floh der Anwohner in seine Wohnung, der andere Mann und seine Freundin verließen ebenfalls den Tatort.

Da zunächst unklar war, um welche Art von Schusswaffe es sich handelt und ob der Anwohner ebenfalls bewaffnet ist, rückten zahlreiche Polizeikräfte an. Die Einsatzkräfte umstellten zunächst die Wohnung des Mannes und stellten ihn später. Nach Angaben der Polizei hatte der Angreifer mit einer Gaspistole Reizgas auf den Mann geschossen, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Im Laufe der Ermittlungen nannte der Mann die Namen seiner Angreifer, welche die Polizei in einem weiteren Großeinsatz in deren Wohnung stellte. Die Frau hatte laut Polizei deutliche Würgemale am Hals, die wohl im Laufe des Streits entstanden waren. Da sich die Aussagen der Beteiligten stark unterscheiden, ist bislang unklar, wie sich die Tat tatsächlich abspielte. AZ

