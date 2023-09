61-jähriger Autofahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall in Schwaben ist ein Autofahrer tödlich und ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden.

Der 61-jährige Autofahrer war am Donnerstagmorgen aus noch unbekannter Ursache vom Fahrstreifen der Bundesstraße 16 bei Krumbach (Landkreis Günzburg) abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw-Fahrer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der ebenfalls 61-jährige Fahrer des Lkws wurde bei dem Unfall ebenfalls schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

(dpa)