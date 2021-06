Schwaben

16:13 Uhr

Volle Keller und Dauerläuten nach schweren Gewittern in Schwaben

Schwere Gewitter in Schwaben: Ein Blitz schlug auch nahe der Biberbacher Wallfahrtskirche ein.

Plus Volle Keller, Blitzeinschläge und Kirchglocken, die dauerläuten: Schwere Unwetter sind zum Wochenstart durch Schwaben gezogen. Kurios ist besonders ein Vorfall in Augsburg.

Von Susanne Klöpfer

Vollgelaufene Keller, Äste und Bauzäune auf der Straße und Kirchenglocken, die ununterbrochen läuten: Die Gewitter in der Nacht von Montag auf Dienstag haben in Schwaben ihre Spuren hinterlassen. Das Unwetter mit stürmischen Böen mit Windstärke acht und kleinen Hagelkörnern hielten dem Deutschen Wetterdienst zufolge von 22.30 bis 0.30 Uhr an.

