Schwaben wählt: Hier sehen Sie die Wahlsendung im Stream

Trotz der Corona-Krise haben die Bayern am Sonntag bei der Kommunalwahl ihre Stimme abgegeben. Wie Augsburg und Schwaben gewählt haben, können Sie hier im Livestream verfolgen.

In Bayern wird gewählt. 4000 einzelne Wahlen stehen bei der Kommunalwahl im Freistaat an, insgesamt sind rund 40.000 Mandate zu vergeben. Während des Wahltags zeichnete sich – trotz Corona-Krise – eine höhere Wahlbeteiligung ab als vor sechs Jahren ab. Erste Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen, andere erst im Laufe der kommenden Tage.

In Augsburg könnte erstmals eine Frau Oberbürgermeisterin werden

In Schwaben stehen gleich mehrere interessante Wahlen an: In Augsburg könnte mit Eva Weber erstmals eine Frau zur Oberbürgermeisterin gewählt werden, in Günzburg ringen mit einem ehemaligen Minister und zwei Landtagsabgeordneten gleich drei hochkarätige Politiker um den Posten des Landrats. a.tv berichtet in einer Live-Sendung aus Schwaben, die Sie hier im Livestream verfolgen können. (AZ)

Verfolgen Sie alle wichtigen Nachrichten zur Kommunalwahl in der Region auch in unserem Liveblog: Kommunalwahl in Bayern im Live-Blog: Höhere Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

