„Schwaben weissblau“: Diesmal aus München statt aus Memmingen

Der BR zeichnet die Sendung „Schwaben weissblau“ diesmal in Studios in Unterföhring auf. Warum der Umzug nötig war und wie trotz Corona Stimmung aufkommen soll.

Von Verena Kaulfersch

Gute Nachricht für Faschingsfans: Das Fernsehen des Bayerischen Rundfunks (BR) will sich von Corona nicht ausbremsen lassen und zeichnet zum 18. Mal die Sendung „ Schwaben weissblau, hurra und helau“ auf. Wenn das Spektakel am Freitag, 29. Januar 2021, um 20.15 Uhr ausgestrahlt wird, werden treuen Zusehern Veränderungen auffallen: Erstmals wird der TV-Fasching nicht in der Memminger Stadthalle produziert, sondern hat ein „Auswärtsspiel“ in München.

So feiert – anders als sonst – auch kein klatschendes, bunt verkleidetes Publikum im Saal mit: „Alle Beteiligten und auch die Zuschauer und Zuschauerinnen an den Fernsehbildschirmen werden die ausgelassene Stimmung und die tollen Kostüme des Publikums in der Stadthalle vermissen“, sagt dazu Heike Lutter, Producerin beim BR.

Über 800.000 Menschen sehen „Schwaben weissblau“ aus Memmingen

Doch sie betont: „Wir sind sehr froh, in diesen schwierigen Zeiten überhaupt eine so große Produktion auf die Beine stellen zu können.“ Das BR Fernsehen bezeichnet „Schwaben weissblau“ als „eines der Herzstücke“ seines Faschingsprogramms. Die vergangene Auflage sahen bei der Ausstrahlung 836.000 Menschen in Bayern (Marktanteil: 19,4 Prozent) – deutschlandweit waren es 1,77 Millionen.

Lutter ist zuversichtlich, dass bei „Schwaben weissblau“ trotz Abstand und auch ohne Publikum Faschingsstimmung aufkommt: „Wir setzen auf unsere hervorragenden Protagonisten, die ihre Auftritte wie in den Jahren zuvor mit Witz, Fröhlichkeit und ihrem Gespür für gute Unterhaltung vorbereiten.“ Mit geplanten 150 Minuten ist die Sendung um eine halbe Stunde kürzer als sonst, weil auf Tanzeinlagen und Livemusik-Darbietungen verzichtet wird.

Mit dabei sind viele bekannte Gesichter: Zu den Publikumslieblingen zählen laut BR etwa die Kabarettisten Wolfgang Krebs und Heinrich del Core, die Ostallgäuer Mundart-Dichterin Waltraud Mair in ihrer Rolle als „Meichlböcks Zenta“ und das Comedy Duo „Hillu’s Herzdropfa“ von der Schwäbischen Alb. Wie hart das Single-Dasein in Corona-Zeiten ist, wird Ramona Mößmer aus Kaltental (Ostallgäu) schildern. Das Augsburger Comedy-Duo Herr und Frau Braun wird diesmal begleitet vom „Geisterfahrer“, dem Augsburger Kabarettisten Silvano Tuiach.

„Schwaben weissblau“ mit Hygienekonzept

Ebenfalls mit von der Partie sind der Ballonkünstler Tobi van Deisner aus Reisensburg bei Günzburg und erstmals die Prinzengarde „Schlossfinken“ der Faschingsgesellschaft Höchstädt. Die Garde tanzt angesichts der aktuellen Umstände jedoch nicht als Gruppe, sondern wird in verschiedene Programmpunkte eingebunden. Durch den Abend, der wie immer musikalisch von den „AllGeiern“ begleitet wird, führt Sitzungspräsident Georg Ried.

Das Team hinter „Schwaben weissblau“ hat ein Konzept erarbeitet, um die Aufzeichnung am 21. und 22. Januar in den BR-Studios in Unterföhring (bei München) auf die Beine zu stellen und gleichzeitig sämtliche Pandemieauflagen einzuhalten. Die Kontakte beschränken sich demnach auf ein Minimum, weil die Künstler nacheinander vor die Kamera treten. Überdies werden Corona-Tests durchgeführt. Bereits vorab sind Fernsehteams in der Region unterwegs, um dort mit Künstlern Einspiel-Filme zu drehen, die bei der Prunksitzung gezeigt werden. Sowohl die Aufnahmen in der Region als auch die Aufzeichnung im Studio dürfen laut BR trotz Corona-Beschränkungen stattfinden.

Eine Absage steht nicht im Raum, kann aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden: „Wir sind sehr zuversichtlich und tun alles, um die Sendung mit aller gebotenen Vorsicht produzieren zu können. Natürlich können aber auch wir noch nicht vorhersehen, wie sich die Situation in den nächsten Wochen entwickelt“, sagt Christian Rudnitzki von der Redaktionsleitung Show, Musik, Comedy des BR. Er sieht „Schwaben weissblau“ als einen Weg, in diesen schwierigen Zeiten „ein Zeichen der Hoffnung, der Gemeinschaft und des Frohsinns“ zu setzen.

