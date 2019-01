16:23 Uhr

"Schwaben weissblau, hurra und helau" live im TV: Der Sendetermin Bayern

Zum 16. Mal verwandelt sich die Stadthalle Memmingen 2019 in den Veranstaltungsort der Prunksitzung "Schwaben weissblau, hurra und helau", die im BR ausgestrahlt wird.

Der Bayerische Rundfunk sendet die beliebte Sitzung "Schwaben weissblau" aus Memmingen am 15. Februar. Was ist Fasching 2019 sonst geboten? Die Übersicht.

Mitte Februar ist es wieder soweit: Fasching aus Bayerisch-Schwaben im TV. Der Bayerische Rundfunk zeigt die Sendung "Schwaben weissblau, hurra und helau" aus Memmingen.

Bereits zum 16. Mal findet die Veranstaltung in der Stadthalle Memmingen statt. Die Kultveranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsverband (BSF) ist der Höhepunkt des Faschingstreibens in Bayerisch-Schwaben. Mit dabei sind das Augsburger Kabarettduo Herr und Frau Braun, das kernige Comedy-Paar Hillus Herzdropfa, die Mundart-Spezialistinnen Waltraud Mair alias Meichlböcks Zenta und Johanna Hofbauer als geplagte Ehefrau eines Neu-Rentners, der grantelnde Hausmeister Jürgen Richter, der Kabarettist Wolfgang Krebs, sowie viele mehr.

"Schwaben weissblau, hurra und helau": Fasching aus Bayerisch-Schwaben im TV

Bei "Schwaben weissblau, hurra und helau" geht es traditionell schwäbisch-alemannisch und sehr laut zu. Der Sitzungspräsident Georg Ried führt durch den Abend und kümmert sich gemeinsam mit dem Elferrat des BSF um die Einhaltung des närrischen Protokolls. Die vertretenen Politiker aus Kabinett, Landtag und von lokaler Ebene müssen einmal mehr beweisen, dass sie Spaß verstehen, wenn ihnen der närrische Spiegel vorgehalten wird.

"Schwaben weissblau, hurra und helau" läuft am 15. Februar 2019

Ausgestrahlt wird die Sendung im BR am Freitag, 15. Februar, um 20.15 Uhr. Nach der Ausstrahlung ist "Schwaben weissblau, hurra und helau" ein Jahr in der BR-Mediathek verfügbar.

Wer die Sendung im vergangenen Jahr verpasst hat, kann diese ebenfalls noch in der Mediathek anschauen oder am Mittwoch, 13. Februar, um 19 Uhr "Das Beste aus Schwaben weissblau 2018" im TV einschalten. (dwo)

