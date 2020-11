09:26 Uhr

Schweine füttern mit dem PC: So sehr hat sich die Landwirtschaft verändert

Plus Weniger Arbeiter, mehr Tiere, mehr Technik: Eine Geschichte über Roboter im Stall, Jalousien für Schweine und die Frage, was von früher noch übrig ist.

Von Stephanie Sartor

Die Tür, die in den düsteren Raum führt, ist – wenn man so will – auch ein Tor in die Vergangenheit. Wer über die Schwelle tritt, der reist zurück in eine Zeit, von der nicht mehr allzu viel übrig geblieben ist. Doch der Lanz Glühkopf D7506 hat all die Jahre überdauert. Der Traktor aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts steht in einer alten Scheune auf dem Bauernhof von Roland Naß. Die Maschine ist eine Art mechanisches Fossil, konserviert im schummrigen Licht der Scheune. Ein Relikt, ein stiller Zeuge der Zeit, der, könnte er sprechen, Geschichten erzählen würde. Über einen Krieg, den er hat kommen und gehen sehen, entbehrungsreiche Jahre, kalte Winter und trockene Sommer. Und über die Menschen, über das Leben auf einem schwäbischen Bauernhof, das heute so anders ist als damals. "Auf diesem Traktor hat schon mein Opa gesessen", sagt Naß und tritt näher an den alten Lanz ran. Er hält einen Moment inne, als würde er der Vergangenheit noch ein wenig Zeit in der Gegenwart gönnen wollen – dann dreht er sich um und geht. Ins Heute. Und irgendwie auch in die Zukunft. Denn dieser Hof erzählt eben auch ein bisschen die Geschichte von morgen.

Relikte einer anderen Zeit: In einer Scheune stehen alte Traktoren Bild: Ulrich Wagner

Landwirtschaft in Bayern: Früher war man nicht so spezialisiert wie heute

Der Bauernhof, der inmitten von Wiesen und Feldern in der Nähe von Gosheim im Landkreis Donau-Ries liegt, hat sich verändert. Ist moderner geworden, digitaler. Das trifft natürlich längst nicht nur auf den Hof von Roland Naß zu. Kleine Bauernhöfe, auf denen noch alles per Hand erledigt wird, verschwinden immer mehr. In den Ställen passiert heute vieles vollautomatisch, Feldarbeiter wurden durch gewaltige Maschinen ersetzt, Äcker werden intensiver bewirtschaftet, in den Ställen stehen mehr Tiere. Wie kam es zu diesem Wandel? Was bedeutet er für die Landwirte? Und ist überhaupt noch etwas übrig, vom Bauernhof wie er früher einmal war? Das Anwesen von Roland Naß gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert und war immer in Familienbesitz. Vor 18 Jahren hat Naß den Hof von seinem Vater übernommen. "Früher haben wir Kühe, Schafe, Schweine und Hühner gehalten. Man hatte sich damals noch nicht so spezialisiert wie heute", erzählt Naß. Der 41-jährige Landwirt – blonde Haare, Jeans, blaues Hemd – steht an diesem sonnigen Herbstvormittag vor einem seiner vier Schweineställe. In jeden passen 250 Tiere. 2016 begann er, den Hof umzubauen. Eine gute Million hat er in die neuen Ställe und all die Technik, die darin steckt, investiert. Naß tritt ein Stück näher an die Tiere heran, durch die Gitterstäbe drängen sich feuchte Schnauzen. Dann deutet er auf die Boxen, in denen die Schweine stehen. Ganz vorne befindet sich der Mistbereich, wo die Tiere ihre Nase in den Dreck stecken können. In der Mitte gibt es etwas zu fressen und ein paar Spielsachen, im hinteren Bereich der Boxen können sich die Schweine hinlegen. Das Besondere: Der Stall ist komplett offen. "Die Schweine haben die Möglichkeit, das ganze Jahr im Freien zu sein", erzählt Naß. Für heiße Sommertage oder kalte Winternächte gibt es Jalousien, die per Knopfdruck heruntergelassen werden. Und das ist längst nicht die einzige technische Raffinesse: Das Futter kommt über lange Rohre direkt in die Boxen. Die Zeiten, in denen Naß mit einem Schubkarren durch den Stall gefahren ist, sind längst vorbei. Naß dreht sich um und sagt: "Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen etwas."

Bei diesem Landwirt sieht es aus wie in einer Kommandozentrale

Mit schnellen Schritten geht er an den alten Scheunen vorbei, Überbleibsel von früher. In einer davon steht der Lanz Glühkopf D7506. Dann öffnet Naß eine Tür, die in einen nüchternen Raum führt. Der Landwirt zeigt auf einen großen Computer-Bildschirm. Die Silos, in denen sich das Futter für die Schweine befindet, werden darauf angezeigt.

Der Technikraum. Von hier aus werden Futter und Heizung gesteuert. Bild: Ulrich Wagner

"Damit kann ich die Rezeptur für das Futter steuern und bestimmen, was die Tiere zu fressen bekommen. Das hängt von ihrem Alter ab", erklärt der Schweinemäster. Von den Silos wird das Futter dann über die Rohre in die Ställe transportiert. Naß deutet nach rechts, an die Wand. "Das ist die Tränkenwasserheizung. Für den Winter. Und das die Wasserdesinfektionsanlage." Der Raum ist eine Art Kommandozentrale, eine Steuerungsbasis, die man eher in einer Fabrik und nicht auf einem Bauernhof erwarten würde. "So ein Technikraum ist heute Standard", sagt Naß. "Und das ist der Grund dafür, warum ich meinen Hof ganz alleine führen kann."

Roland Naß steuert vieles auf seinem Hof per Computer. Bild: Ulrich Wagner

Dass ein Mensch heute das erledigen kann, wofür man früher viele Arbeiter gebraucht hätte, sagt auch Professor Wilhelm Windisch, Agrarwissenschaftler an der TUM School of Life Sciences der Technischen Universität München am Standort Weihenstephan. "Nach dem Krieg gab es auf den Höfen noch viele Landarbeiter. Das ist heute vorbei", sagt Windisch. Wenn man ihn fragt, was denn die größte Veränderung in der Landwirtschaft sei, muss er nicht lange nachdenken. "Die Mechanisierung. Getrieben vom Zwang zur Produktivitätssteigerung." Ein Symbol dieser Veränderung: der Mähdrescher. "Ein Mensch kann heute alleine hundert Hektar bewirtschaften", sagt Windisch. Durch den Einsatz der Maschinen habe sich natürlich auch die Tierhaltung verändert. Denn weil mit einem großen Ladewagen frisches Grünzeug geholt werden kann und das Futter in Silos gespeichert werde, könne man die Tiere das ganze Jahr über im Stall halten. "Der große Umbruch kam etwa in den 1960er und 70er Jahren", sagt Windisch. Diese Entwicklung sei völlig normal, nicht aufgezwungen, sondern das Resultat der technischen Möglichkeiten, die sich den Landwirten boten. "Die Entwicklung ist logisch. Niemand fragt sich doch wirklich, warum man heute keine Pferde mehr vor den Karren spannt."

Tiere waren früher nicht primär eine Fleischquelle

Wenn man verstehen möchte, wie alles zusammenhängt, dann muss man noch weiter in die Vergangenheit blicken. Vor etwa 150 Jahren brauchte man Tiere nicht primär als Fleischquelle, sondern eben als Arbeitskräfte. "In der Landwirtschaft hat man die Zugtiere gehalten und gefüttert, das Fleisch wurde nicht vermarktet, es diente nur der Selbstversorgung." Als dann die Arbeit mehr und mehr von Maschinen übernommen wurde und gleichzeitig die Bevölkerung immer weiter wuchs, musste sich die Landwirtschaft neu erfinden. "Es wurden sehr viele Kartoffeln gepflanzt, um die Bevölkerung ernähren zu können. Auch nach dem Krieg war das so." Doch Kartoffeln sind ziemlich eiweißarm – und so bahnte sich die Tierhaltung in großem Stil ihren Weg. Mit sichtbaren Konsequenzen. "Das Allgäu war früher ziemlich bewaldet. Dann hat man angefangen, die Weideflächen zu vergrößern", sagt Windisch. Und weil die Flächen eben begrenzt sind, habe man mit der Züchtung auf Leistung begonnen – fortan standen also Tiere im Fokus, die mehr Milch gaben und schneller wuchsen. "Auch nach dem Krieg war alles auf Masse ausgelegt, man musste ja die Menschen ernähren", erklärt Windisch.

So sehen die Siloanlagen für die Schweinefütterung auf den Hof aus. Bild: Ulrich Wagner

Reichen 1000 Mastschweineplätze, um eine Familie zu ernähren?

Zurück auf dem Hof von Roland Naß. Der 41-Jährige sitzt in seiner Küche, auf dem Tisch steht ein Kuchen, den seine Tochter gebacken hat. Naß nimmt einen Bissen, trinkt einen Schluck Kaffee. "Als ich den Hof übernommen habe, hatte ich auch schon 1000 Mastschweineplätze. Aber davon kann man eigentlich keine Familie ernähren", sagt der Landwirt, der eine Frau und drei Kinder hat. Schließlich wurde Naß auf das Programm "Hofglück" aufmerksam, eine Kooperative von Edeka Süd-West und dem deutschen Tierschutzbund. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das: Wenn er seine Schweine besser hält, bekommt er auch mehr Geld. Die Tiere auf seinem Hof haben doppelt so viel Platz wie vorgeschrieben, sie behalten ihren Ringelschwanz, haben Stroh im Stall und müssen nicht auf einem Spaltboden stehen. "Ein konventioneller Stall hätte sich für mich so gut wie nicht gerechnet", sagt Naß, der für seine Schweinehaltung vom Landwirtschaftsministerium den Bayerischen Nutztierwohl-Preis erhalten hat. Naß blickt aus dem Fenster, vor dem großen Balkon wiegen sich die Bäume im Herbstwind. Ein wenig nachdenklich mache ihn das alles schon, die vielen Veränderungen und auch die Anforderungen, die an die Landwirte gestellt würden. Immer mehr Leistung bringen, sich spezialisieren, für den Weltmarkt produzieren, das sei ihm immer und immer wieder geraten worden, erzählt Naß und trinkt noch einen Schluck Kaffee.

"Man kann das Schwein schon so züchten, dass es schneller wächst. Aber irgendwann ist eben eine natürliche Grenze erreicht." Zusammenfassend könne man ganz nüchtern festhalten: "Die Landwirtschaft hat sich so entwickelt, wie die Politik die Weichen gestellt hat. Nicht mehr und nicht weniger." Diese Weichen, von denen Naß spricht – wohin führen sie? Wie wird die Landwirtschaft in Zukunft aussehen? "Die größte Veränderung wird die Digitalisierung sein", sagt Agrarwissenschaftler Windisch. Einen modernen Kuhstall müsse ein Landwirt kaum mehr betreten, es gebe jetzt schon Roboter, die den Boden sauber machen und die Kühe melken. Auch auf den Feldern wird sich vieles verändern – dank 5G-Technik. Ein Bauer könne etwa nicht nur den Schlepper steuern, auf dem er gerade sitzt, sondern noch vier weitere, die ihm dann hinterherfahren. Selbstfahrende Traktoren also – von so etwas hätten die Menschen vor einigen Jahrzehnten nicht zu träumen gewagt. Aber diese Zeiten, in denen man das Wort Digitalisierung noch gar nicht kannte, sind vorbei. Manchmal indes, da findet sich noch etwas, das all die Jahre überdauert hat. Etwa dann, wenn man auf dem Hof von Roland Naß durch das Scheunentor in die Vergangenheit reist. In eine Zeit, als der Lanz Glühkopf D7506 über die Felder fuhr.

