vor 17 Min.

Schweine und Rinder sterben bei Stallbrand

Nach Polizeiangaben starben in Windsbach etwa zehn Tiere.

Mehrere Schweine und Rinder sind bei einem Brand in Mittelfranken ums Leben gekommen. Das Feuer brach am Samstagvormittag in einer Scheune in Windsbach (Landkreis Ansbach) aus und breitete sich auf einen Stall aus, wie die Polizei mitteilte. Die rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehr verhinderten, dass das Feuer auf ein angrenzendes Wohnhaus übergriff.

Etwa zehn im Stall untergebrachte Schweine und einige Rinder starben den Angaben zufolge bei dem Brand. Zwei Feuerwehrleute verletzten sich bei den Löscharbeiten leicht. Wieso das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 200.000 Euro. (dpa)

