vor 49 Min.

Schwere Unfälle auf der A7: Polizei spricht von "weitem Trümmerfeld"

Am Sonntagabend ist es auf der A7 bei Hopferau (Landkreis Ostallgäu) in beiden Fahrtrichtungen zu mehreren schweren Unfällen gekommen.

Auf der Autobahn 7 bei Hopferau im Landkreis Ostallgäu haben sich am Sonntagabend gleich mehrere schwere Unfälle innerhalb kurzer Zeit ereignet. In einem Abstand von rund 500 Metern Luftlinie kam es in beiden Fahrtrichtungen zu Unfällen, teilweise mit mehreren Fahrzeugen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Ersten Ermittlungen zufolge war ein Auto in Fahrtrichtung Norden aus bislang ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Ein darauffolgender Wagen sei laut Polizei mit dem ersten Auto zusammengestoßen und ebenfalls ins Schleudern geraten.

Kurz darauf ereignete sich ein weiterer Unfall. Der genaue Hergang war zunächst unklar. Nach Angaben der Polizei wurde dabei mindestens eine Person verletzt. Die Beamten hätten ein "weites Trümmerfeld" vorgefunden, so ein Sprecher der Polizei.

Schwere Unfälle auf der A7 bei Hopferau

Auf der Gegenfahrbahn ereignete sich wohl fast zur selben Zeit ein weiterer Unfall. Hierzu waren am Sonntagabend ebenfalls noch keine genaueren Informationen vorhanden.

Die Polizei vermeldete jedoch den Einsatz eines Rettungshubschraubers und mehreren Einsatzkräften im Zusammenhang mit den insgesamt vier Unfällen.

Die Fahrbahnen waren in beide Richtungen aufgrund der Rettungsarbeiten teilweise gesperrt. (ne)

