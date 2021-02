vor 4 Min.

Schwerer Verdacht gegen Krumbacher Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein

Verdacht der Bestechlichkeit und der persönlichen Bereicherung: Die Büroräume und das Haus des Krumbacher CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein werden durchsucht.

Schwerer Verdacht gegen den Krumbacher Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein: Der 51-jährige soll sich möglicherweise an Deals mit Masken bereichert haben. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion soll einen Hersteller von Corona-Schutzmasken an die Bundesregierung und die bayerische Staatsregierung vermittelt haben. Für diese Tätigkeit soll der Jurist eine Provision in sechsstelliger Höhe erhalten haben, die er nicht versteuert habe. Dies bestätigten hohe Justizkreise in Bayern. Auch der Verdacht der Bestechlichkeit steht im Raum.

Die Immunität des Krumbacher Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein wurde aufgehoben

Derzeit werden nach Recherchen unserer Redaktion Nüßleins Büroräume durchsucht, darunter sein Abgeordnetenbüro in Berlin und sein Wahlkreisbüro in Günzburg. Auch in seiner Berliner Privatwohnung sind Ermittler zugange. Nüßleins Immunität als Abgeordneter war zuvor vom zuständigen Ausschuss für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung einstimmig aufgehoben worden.

Der 51-jährige Nüßlein sitzt seit 2002 für die CSU im Bundestag.

Weitere Informationen folgen.

