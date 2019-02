18:39 Uhr

Schwerter und Münzen im Wert von 10.000 Euro gestohlen Bayern

Aus Vitrinen im Eichstätter Museum für Ur- und Frühgeschichte haben Diebe Münzen und Schwerter gestohlen. Sie stahlen ihre Beute während der Öffnungszeiten.

Aus dem Eichstätter Museum für Ur- und Frühgeschichte haben Diebe während der Öffnungszeit Münzen und Schwerter im Wert von rund 10.000 Euro gestohlen. Die Täter schlugen nach Polizeiangaben am Sonntagvormittag in einem unbeobachteten Moment zwei Vitrinen in dem Museum in Bayern ein und erbeuteten die wertvollen Exponate. Das Museum war für Anfragen am Sonntag zunächst nicht zu erreichen. (dpa/lby)

Themen Folgen