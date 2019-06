vor 32 Min.

Sechs Kängurus davongehüpft - eins fehlt immer noch

Känguru-Ausflug in Dentlein bei Ansbach: Die Beuteltiere büxten aus einem privaten Gehege aus. Fünf von ihnen konnten wieder eingefangen werden.

Im mittelfränkischen Landkreis Ansbach wird nach einem entlaufenen Känguru gesucht. Das Tier war in der Nacht zum Sonntag zusammen mit fünf Artgenossen aus einem privaten Gehege in Dentlein ausgebüxt, wie die Polizei mitteilte. Eine Autofahrerin habe die Tiere an einer Straße entdeckt und die Polizei verständigt. Fünf Beuteltiere konnten inzwischen wieder eingefangen werden - Hinweise auf das noch fehlende Känguru nimmt die Polizei in Feuchtwangen.

Erst in der Nacht zum Samstag hatte ein Spaziergänger in einem Essener Waldgebiet ein durchgebranntes Känguru entdeckt. Während eine Streife und eine Feuerwehreinheit ausrückten, gelang es dem Mann, das Känguru festzuhalten - aber nur kurz, dann hatte es sich freigestrampelt und war in einen nahen Wald davongehüpft. (dpa/lby)

