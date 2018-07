Segelflugzeug prallt gegen Felswand

Im Zuge der Landesbank-Rettung um Jahr 2013 wurde die Wohnungsbaugesellschaft GBW an die Augsburger Firma Patrizia verkauft. Seehofer verteidigt die Entscheidung.

Modernisierung

So sieht es auf der Baustelle am Deutschen Museum aus

Freistaat und Bund investieren mehr als 400 Millionen Euro in die Modernisierung des Deutschen Museums. Was sich schon getan hat und was noch alles geplant ist.