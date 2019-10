vor 17 Min.

Segelflugzeug stürzt bei Landeanflug ab

Bei einem Absturz eines Segelfugzeugs im Landkreis Garmisch-Partenkirchen sind zwei Menschen verletzt worden.

Bei einem Flugzeugunglück bei Ohlstadt (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) sind zwei Menschen verletzt worden. Das Segelflugzeug sei am Samstagnachmittag bei dem Landeanflug auf den Flugplatz Pömetsried bei Ohlstadt aus ungeklärter Ursache abgestützt, teilte die Polizei mit. In dem Flugzeug befanden sich ein 60-jähriger Fluglehrer und eine 14-jährige Flugschülerin. Beide konnten jedoch aus dem Segelflugzeug befreit werden. Der 60-Jährige verletzte sich bei dem Absturz schwer, die 14-Jährige wurde leicht verletzt. Da das Flugzeug in einem Baum hängenblieb, waren die Bergungsmaßnahmen kompliziert. (dpa/lby)

Themen folgen