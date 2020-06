11:46 Uhr

Sehen Sie hier die Pressekonferenz der Staatsregierung live

Wie geht es für Bayern in der Corona-Pandemie weiter? Hier sehen Sie die Pressekonferenz mit Michael Piazolo und Florian Herrmann live im Stream.

Über einen weiteren Schritt zurück zur Normalität hat das bayerischer Kabinett am Dienstag beraten. Konkret ging es dabei um die Betreuung der Schulkinder in den Sommerferien. Einige Eltern mussten aufgrund der Corona-Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown bereits große Teile ihres Jahresurlaubs nehmen. Außerdem beriet das Gremium darüber, inwiefern die Schulen nach den Sommerferien wieder einen Normalbetrieb herstellen können. Ministerpräsident Markus Söder hatte unlängst ja angekündigt, dass die Schulen nach den Sommerferien wieder zum Regelbetrieb zurückkehren werden.

Bereits seit Montag gelten weitreichende Lockerungen in Bayern. So dürfen Thermen und Hallenbäder wieder öffnen, mehr Kunden dürfen sich in Läden aufhalten. Bis zu zehn Personen dürfen sich draußen treffen, zudem können Gäste künftig bis 23 Uhr in einem Restaurant oder einer Gaststätte sitzen bleiben. Bei Kunst- und Kulturveranstaltungen dürfen seit Montag zudem 100 Zuschauer innen und 200 unter freiem Himmel teilnehmen.

Die Pressekonferenz mit Piazolo und Herrmann live im Stream

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) und Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) wollen die Ergebnisse des Ministerrats um 13 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz verkünden.

Pressekonferenz der bayerischen Minister zur Corona-Pandemie Heute um 13 Uhr informieren die bayerischen Minister Piazolo und Herrmann über die wesentlichen Ergebnisse der Sitzung des Ministerrats, die sich im Schwerpunkt mit der Corona-Pandemie befasst. Wir übertragen hier live. Gepostet von Augsburger Allgemeine am Dienstag, 23. Juni 2020

