vor 32 Min.

Sekundenschlaf-Chaos: Mann rammt Roller und Stromkästen Bayern

Ein 59-Jähriger ist in München für kurze Zeit in den Sekundenschlaf gefallen. Er rammte zahlreiche Roller und Stromkästen.

Unfall in der Münchner Innenstadt: Ein Autofahrer ist kurzzeitig hinter dem Steuer eingeschlafen. Das Ergebnis war ein sechsstelliger Schaden.

Ein 59 Jahre alter Autofahrer ist für wenige Sekunden am Steuer eingeschlafen und hat so eine regelrechte Spur der Verwüstung in der Münchner Innenstadt hinterlassen. Der Mann verlor nach eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Straße ab, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Chaos nach Sekundenschlaf in Münchner Innenstadt: Sechsstelliger Schaden verursacht

Er rammte mit seinem Wagen dabei mehrere Roller, beschädigte drei Stromkästen, zerstörte mehrere Absicherungen einer Baustelle und kam erst durch den Zusammenstoß mit einem geparkten Auto zum Stehen. Der 59-Jährige blieb bei seiner Chaos-Fahrt am frühen Mittwochmorgen unverletzt. Die Polizei schätzte den Schaden auf mehr als 100.000 Euro. (dpa)

