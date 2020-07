vor 17 Min.

Seniorin stirbt nach Sturz aus Linienbus

Eine betagte Münchnerin ist wenige Tage nach ihrem Sturz aus einem Linienbus im Krankenhaus gestorben. Sie hatte beim Einsteigen das Gleichgewicht verloren.

Eine über 80 Jahre alte Münchnerin ist nach einem Sturz aus einem Linienbus gestorben. Die Seniorin hatte das Gleichgewicht verloren, als sie mit ihrem Rollator in den Bus einsteigen wollte. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte sie sich bei dem Sturz am Freitag schwer. Sie kam in ein Krankenhaus, wo sie einen Tag später starb. (dpa/lby)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen