vor 16 Min.

Seniorin stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Die Seniorin wurde nach dem Zusammenstoß schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Bereits am 4. August stieß eine 76-jährige Radfahrerin in München mit einem Auto zusammen. Die Frau ist am Mittwoch im Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.

Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto in München ist eine 76 Jahre alte Radfahrerin im Krankenhaus gestorben.

Die Seniorin hatte Anfang August bei Grün eine Kreuzung überquert, als ein 86-jähriger Autofahrer sie mit seinem Wagen erfasste. Die Frau wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb sie am Mittwoch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. (dpa/lby)

