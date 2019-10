vor 16 Min.

Seniorin stürzt Abhang hinunter und stirbt

Ein tödliches Unglück hat sich am Montagabend in Schwarzach am Main ereignet. Eine 84 Jahre alte Frau ist einen Abhang hinuntergestürzt und gestorben.

Nach einem Spaziergang am Main ist eine 84-jährige Frau gestorben. Sie stürzte einen Abhang hinunter und blieb dort über Nacht unentdeckt liegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Ein Schiffsführer fand die schwer verletzte Rentnerin demnach am folgenden Tag am Ufer einer Schleuse in Schwarzach am Main (Landkreis Kitzingen). Acht Tage nach dem Unfall starb die Frau am Sonntag im Krankenhaus. Hinweise auf Fremdeinwirkung gibt es nach Polizeiangaben nicht. (dpa/lby)

