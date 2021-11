Nach Messerattacke in ICE: Was bisher bekannt ist

Ein 27 Jahre alter Mann sticht mit einem Messer wahllos auf Fahrgäste eines Zuges ein. Was die Ermittler über den Täter wissen und warum er in ein Krankenhaus eingewiesen wurde.

Als die Polizei am Samstagmorgen mit gezogenen Waffen in den ICE 928 stürmt, befindet sich der 27 Jahre alte Mann in einem der vorderen Waggons, ein blutverschmiertes Klappmesser in seiner Hose. „Ich brauche Hilfe, ich bin krank“, sagt er noch, ehe er sich von den Beamten am Boden des Zuges fesseln und abführen lässt. Zuvor hatte der Syrer auf mehrere der rund 200 Fahrgäste des Zuges, der von Passau nach Hamburg unterwegs war, eingestochen – „unvermittelt und wahllos“, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Vier Männer – 26, 39 und zwei 60 Jahre alt – wurden dabei teils schwer verletzt. Gegen den Täter wird wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Messerattacke in ICE in Bayern: Zwischenzeitlich mehr als 400 Polizisten und Rettungskräfte vor Ort

Plötzlich sei die Tür seines Abteils aufgerissen worden, es habe eine fast panikartige Flucht in den hinteren Bereich des Zuges gegeben, berichtete ein 77 Jahre alter Fahrgast. „Ein Messerstecher! Rennt nach hinten zum Zugende!“ sei gerufen worden. Dann habe er abgewartet, es sei Gott sei Dank aber nichts passiert – die Attacke erfolgte in den Wagen vier und fünf des Zuges. Der 77-Jährige saß in einem anderen Waggon. Nach mehreren Notrufen aus dem ICE stoppte dieser unplanmäßig im 5000-Einwohner-Ort Seubersdorf zwischen Regensburg und Neumarkt, wo es schließlich zum Einsatz von mehr als 400 Polizisten und Rettungskräften kam.

Das Rote Kreuz versorgte die drei schwer verletzten Opfer vor Ort und transportierte sie in Kliniken. Im Zug soll ein Ärzteehepaar, das unter den Fahrgästen war, bereits Erste Hilfe geleistet haben. Die anderen Fahrgäste wurden in ein altes Gasthaus neben dem Bahnhof gebracht. Feuerwehrleute versorgten sie mit Essen und Trinken, ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um sie. „Jeder war irgendwo geschockt. Der eine mehr, der andere weniger“, sagte ein 68 Jahre alter Fahrgast. Nur die wenigsten hätten die Attacke direkt mitbekommen.

Keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund der Messerattacke im Zug

Nach Informationen der Ermittlungsbehörden lebt der als Flüchtling anerkannte Syrer seit 2014 in Deutschland, wohnte zuletzt in Passau und ging einer nicht näher genannten Arbeit nach. Diese habe er jedoch am Tag vor der blutigen Tat verloren.

Für einen terroristischen Hintergrund oder ein geplantes Vorgehen gebe es bislang, trotz zahlreicher Vernehmungen und Durchsuchungen auch im Umfeld des Täters, keine Hinweise. Wohl aber für eine psychische Erkrankung des Mannes. Dieser leide nach einer ersten Einschätzung eines Gerichtspsychiaters unter einer paranoiden Schizophrenie und wahnhaften Vorstellungen. So habe der Mann in einem ersten Gespräch angegeben, sich von der Polizei verfolgt zu fühlen. Auch von einem der Fahrgäste, seinem ersten Opfer, habe er sich bedroht gefühlt und deshalb „wuchtig“ mit dem Messer auf dessen Kopf eingestochen, berichtete der Leitende Oberstaatsanwalt Gerhard Neuhof. Die weiteren Angriffe seien dann „wie in einem Traum“ erfolgt. Der 27-Jährige wurde am Sonntag nach richterlicher Anordnung in ein psychiatrisches Krankenhaus in Regensburg eingewiesen.

Lesen Sie dazu auch

Seehofer: Hintergründe der Tat noch unklar

Bereits am Tag der Tat hatte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sein Entsetzen ausgedrückt und zur Besonnenheit aufgerufen. Über einen Ministeriumssprecher ließ er im Kurznachrichtendienst Twitter mitteilen: „Die grausame Messerattacke im ICE ist furchtbar.“ Die Hintergründe seien noch unklar und müssten aufgeklärt werden. „Erst dann ist eine Bewertung möglich.“

Ähnlich äußerte sich am Samstag der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), wies aber zugleich darauf hin, dass bei mehreren Terroranschlägen der vergangenen Jahre die Ermittler hinterher beim jeweiligen Täter sowohl eine extremistische Gesinnung als auch psychische Probleme festgestellt hätten.

Genau über diesen Umgang mit einer möglichen Motivlage war in den vergangenen Monaten nach einer Messerattacke eines Somaliers in Würzburg, bei der drei Frauen getötet wurden, diskutiert worden. Innenminister Herrmann hatte kurz nach der Tat von einem möglichen islamistischen Motiv gesprochen, während die Ermittlungsbehörden ausdrücklich betonten, dafür keine Hinweise zu haben. Zwei unabhängige Sachverständige haben den Täter inzwischen wegen seiner psychischen Verfassung für schuldunfähig erklärt. (mit dpa)