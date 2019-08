vor 2 Min.

Sexueller Missbrauch von 12-Jähriger - Polizei sucht Zeugen

Eine Zwölfjährige wurde in Ingolstadt auf der Straße von einem Mann angesprochen, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte.

Ein zwölfjähriges Mädchen ist in Ingolstadt Opfer eines sexuellen Missbrauchs geworden. Das Mädchen war am Samstagabend mit ihrem Hund in der Peisserstraße spazieren, als ein etwa 45 Jahre alter Mann auf sie zukam, berichtet die Polizei. Seine Hose sei geöffnet gewesen, das Geschlechtsteil entblößt. Als er an der 12-Jährigen vorbeiging, sprach er sie an und machte ihr ein Kompliment.

Die Polizei sucht nun nach dem Mann, beschrieben wird er wie folgt: Männlich, ca. 45 Jahre alt, etwa 175 cm groß, schlanke Figur, kurze graue Haare, auffällig schmale Lippen. Zum Zeitpunkt der Tat war er mit einem türkisblauen T-Shirt, einer kurzen, dunkelblauen Hose und einer Sonnenbrille bekleidet.

Hinweise zu der gesuchten Person nimmt die Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 entgegen. (AZ)

Themen Folgen