Showdown: Bewachte Chefermittlerin trifft auf wütende Angeklagte

Plus Im Milliardenprozess um Steuerhinterziehung treffen wütende Angeklagte auf eine selbstbewusste Chefermittlerin, die sich bewachen lässt. Es wird eine Auseinandersetzung, wie man sie giftiger vor Gericht ganz selten erlebt.

Es liegt eine gewaltige Spannung in der Luft an diesem Mittwochmorgen im Gerichtssaal 160 des Augsburger Strafjustizzentrums. Als die Chefermittlerin im Goldfinger-Verfahren den Saal betritt, wird sie von einem Justizwachtmeistern und zwei Polizeibeamten des Unterstützungskommandos eskortiert. Die Szene erinnert eher an einen Prozess gegen organisierte Kriminelle oder Gewaltverbrecher. Dabei geht es um Steuerhinterziehung und die beiden Angeklagten sind Rechtsanwälte und Steuerberater.

Die leitende Ermittlerin in diesem Prozess fühlt sich dennoch bedroht und hat vor ihrer Zeugenaussage beim Vorsitzenden Richter der 10. Strafkammer den Schutz von mindestens zwei Justizbeamten erbeten. Einer der Angeklagten hatte beim Besuch seines Notars während der Untersuchungshaft von „Blutrache“ gesprochen und gesagt, er werde den 60 Beschäftigten einer verbundenen Firma ein Foto und die Adresse des Wohnhauses der Ermittlern geben, damit sie das Haus mit faulen Eiern bewerfen können.

Beim Goldfinger-Prozess wird es richtig giftig

In diesem Rahmen soll am Mittwoch die Zeugenvernehmung der damaligen Staatsanwältin stattfinden. Die persönliche Abneigung ist offenbar gewaltig. Als die beiden Angeklagten den Gerichtssaal betreten, verlässt die Ermittlerin, die inzwischen Richterin am Amtsgericht ist, sofort den Raum. Bevor es losgeht, moniert Verteidiger Richard Beyer, dass die Leiterin der Wirtschaftsabteilung der Augsburger Staatsanwaltschaft im Zuschauerraum sitzt. Sie komme als Zeugin in diesem Prozess in Betracht und solle daher den Saal verlassen. Schon nach zwei Minuten muss das Gericht die Verhandlung unterbrechen. Und das ist nur der Auftakt zu einer juristischen Auseinandersetzung, wie man sie giftiger selten erlebt.

Selten steht aber auch ein Strafprozess so sehr auf der Kippe wie im Goldfinger-Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Münchner Rechtsanwälten und Steuerberatern Martin H. und Diethard G. vor, ein „Goldfinger“-Steuergestaltungsmodell für rund 100 Reiche entwickelt und vertrieben zu haben. Dadurch sollen dem Fiskus bis zu eine Milliarde Euro Steuern vorenthalten worden sein. Die Anklagebehörde vertritt die Auffassung, dass es sich dabei um eine Straftat handelt. Die Angeklagten und deren Verteidiger halten ihr Modell für legal. 2017 hat das höchste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanzhof in München, das Goldfinger-Modell unter bestimmten Voraussetzungen für rechtens erklärt.

Vereinfacht ausgedrückt funktioniert „Goldfinger“ so: Die Goldhandelsfirma musste in einem Land gegründet werden, mit dem Deutschland ein Doppelbesteuerungsabkommen hat. Auf diese Weise konnten Verluste beim Ankauf von Gold in Deutschland steuerlich geltend gemacht werden.

So wurden Einkünfte aus dem Verkauf des Goldes im Jahr darauf steuerlich kompensiert. Die Steuerlast konnte massiv gedrückt werden.

Im besten Fall konnte im ersten Jahr der Steuersatz auf null Prozent gesenkt werden. Im nächsten Jahr erhöhte sich der Steuersatz nur minimal, weil der Betroffene ohnehin nahe am Spitzensteuersatz lag.

Beim „Goldfinger“-Modell hat der Gesetzgeber über Jahre ein Schlupfloch gelassen. Vor allem bei Einkommensmillionären war dieser Trick beliebt, sie konnten ihre Steuerlast massiv reduzieren. Doch seit 2013 ist die Steuervermeidung über dieses Modell gesetzlich verboten.

Der Bundesfinanzhof in München, das höchste deutsche Finanzgericht, hatte 2017 allerdings zwei spezielle „Goldfinger“-Modelle unter bestimmten Voraussetzungen als zulässig akzeptiert. Hier stellt sich aber die Gerechtigkeitsfrage. Denn dieses Modell können sich nur Reiche leisten, weil dafür hohe Summen und teure Top-Steuerberater nötig sind. (hogs)

Die leitende Ermittlerin war von September 2016 bis September 2018 für das Verfahren zuständig. Sie trieb die Ermittlungen voran, koordinierte die Arbeit der Steuerfahndung, übernahm die rechtliche Einordnung und erwirkte schließlich für Januar 2018 Durchsuchungsbeschlüsse für eine Großrazzia und Haftbefehle. Sieben Rechtsanwälte und Steuerberater mussten bis zu vier Monate in U-Haft. Gerade die Verhaftung und den damit verbundenen Ruin der Kanzlei begreifen die Angeklagten bis heute als Unrecht und als „Verfolgung Unschuldiger“.

Nach der ersten Pause beantragt Verteidiger Richard Beyer ein „Kreuzverhör“ der früheren Staatsanwältin. Das bedeutet nach dem deutschen Strafprozessrecht, dass das erste Fragerecht nicht wie sonst üblich beim Gericht liegt. In diesem Fall hätte zuerst die Staatsanwaltschaft ihre Ex-Kollegin befragen dürfen, dann die Verteidigung. Es kommt aber nicht dazu, weil die Anklagevertreter nicht mitspielen.

Goldfinger-Prozess in Augsburg: Chefermittlerin sagt aus

Um 9.48 Uhr kann die Zeugenbefragung der leitenden Ermittlerin beginnen. Sie schildert zunächst ausführlich, wie sie zu dem Verfahren kam und welche Auffälligkeiten sie in den Unterlagen entdeckte. Oberste Prämisse in solch komplexen Wirtschaftsstrafverfahren sei, der „Spur des Geldes“ zu folgen. Das Geld verbinde die Beteiligten. Sie berichtet, wie sie 2017 entschied, eine Großrazzia durchzuführen und bei den Verdächtigen Unterlagen zu beschlagnahmen. „Die Beweis- und Erkenntnislage war dementsprechend.“

Die Ex-Staatsanwältin berichtet auch über das Treffen bei der europäischen Justizkoordinierungsbehörde Eurojust in Den Haag und ein Treffen mit der britischen Steuerbehörde HMRC in London. Über die Treffen gab es Streit im Prozess, weil sie nicht in den Gerichtsakten dokumentiert waren. Die damalige Ermittlerin schildert das Treffen in Den Haag als Informationsaustausch, bei dem auch ermittlungstaktische Fragen diskutiert worden seien. Daher beruft sie sich in Teilen auf ihre Geheimhaltungspflicht.

Die Chefermittlerin lässt sich beim Goldfinger-Prozess bewachen. Bild: Holger Sabinsky-Wolf

Bei dem Treffen in London sei es darum gegangen auszuloten, wie die britischen Behörden helfen könnten. Das Ergebnis: Die Steuerunterlagen könnten wohl beigezogen werden. Bei der Frage, ob es auch in Großbritannien zeitgleich Durchsuchungen geben könnte, sei die Antwort für britische Verhältnisse sehr deutlich gewesen: „This will not happen.“ Das wird nicht stattfinden.

Das Gericht unterbricht die Zeugin kaum mit Fragen. Ab und zu ertönt bei der Zeugenaussage der leitenden Ermittlerin höhnisches Gelächter aus den Reihen der Verteidiger. Zum Beispiel, als die frühere Staatsanwältin sagt, die Ermittlungen in Großbritannien seien zugunsten der Beschuldigten gewesen. Einmal rügt die Sitzungsstaatsanwältin das „Geblöke“ der Verteidiger. Insgesamt kehrt etwas atmosphärische Entspannung ein. Das wird sich aber spätestens dann ändern, wenn die Verteidigung das Fragerecht erhält. Bis Mittwochmittag war es noch nicht so weit.

Im James-Bond-Film „Goldfinger“, nach dem das Verfahren benannt ist, startet der Bösewicht Auric Goldfinger am Ende seinen großen Coup, das Unternehmen „Grand Slam“, was man mit „Der große Knall“ übersetzen könnte. Der ganz große Knall könnte erst noch folgen, wenn die Verteidiger die leitende Ermittlerin mit ihren Fragen löchern.

