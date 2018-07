vor 20 Min.

Sicherheitspanne zum Ferienstart verursacht Millionenschaden Bayern

Für Tausende ging der Urlaub am Münchner Flughafen mit einer großen Geduldsprobe los. Der Auslöser: eine zunächst unbekannte Frau, die ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt.

Weil eine Frau die Kontrolle umgeht, räumt die Polizei am Flughafen München ein ganzes Terminal. Welche Konsequenzen die Sicherheitspanne hat, ist noch unklar.

So etwas hat der Münchner Flughafen noch nicht erlebt: Ausgerechnet an einem der verkehrsreichsten Tage des Jahres ging nach einer folgenreichen Panne während der Sicherheitskontrollen an Terminal 2 und dem dazugehörigen Satelliten-Terminal nichts mehr. Fast 330 von 800 dort am Samstag geplanten Flügen wurden gestrichen. Bis zu 32.000 Menschen – in der Mehrheit Kunden der Lufthansa und mit ihr verbundener Fluggesellschaften – saßen fest.

Schaden am Münchner Flughafen liegt im einstelligen Millionenbereich

Der Schaden geht in die Millionen. Allein der Airport selbst rechnet nach ersten Schätzungen mit Kosten im unteren einstelligen Millionenbereich, wie Flughafenchef Michael Kerkloh am Montag sagte. Wie hoch der Schaden für die Fluggesellschaften ist, blieb zunächst unklar. Bei der Frage, wie es zu dem Chaos kommen konnte, will die Regierung von Oberbayern auch die Beschäftigten der staatseigenen Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM) befragen.

330 Flüge wurden abgesagt, 31.121 Passagiere waren bis Sonntag betroffen. 2000 Gestrandete verbrachten die Nacht auf Sonntag am Flughafen. Selbst von Sonntag auf Montag hätten dort noch 250 Menschen übernachtet, sagte der Chef des zweitgrößten Flughafens Deutschlands.

Kerkloh rechnet damit, dass der Schaden für den Flughafen eher bei einer als bei vier Millionen Euro liege. Die Summe setzt sich unter anderem aus Start- und Landegebühren, Einnahmen für die Abfertigung sowie Ausfällen bei der Gastronomie im geräumten Terminalbereich zusammen. Derzeit werde die Haftungsfrage geklärt, sagte Kerkloh. Laut Maria Dalhaus, der geschäftsführenden Prokuristin von Terminal 2, wird geprüft, ob und an wen Schadensersatzforderungen gestellt werden können.

Entschädigung: Passagiere können sich an die Lufthansa wenden

Betroffene Passagiere können sich mit finanziellen Forderungen an die Lufthansa wenden. Ein Unternehmenssprecher verwies dabei auf die EU-Fluggastrechteverordnung. Die Frage, wer für die entstandenen finanziellen Schäden aufkommt, blieb zunächst offen.

Nach dem chaotischen Wochenende wollen die Behörden die folgenschwere Panne aufklären. Man arbeite daran, die Details des Vorfalls umfassend zu durchleuchten, sagte eine Sprecherin der Regierung von Oberbayern, die für die Sicherheitskontrollen an dem Airport zuständig ist.

Viele Fragen bleiben zunächst ungeklärt. So ist völlig offen, wieso die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den gesicherten Bereich gelangen konnte. Es steht auch nicht fest, ob die Frau womöglich vorsätzlich die Abflughalle betreten hatte. Die Sprecherin der Bezirksregierung sprach lediglich von einem individuellen Versäumnis des Sicherheitspersonals.

Frau umgeht Sicherheitskontrolle am Flughafen München

Doch was ist über die Panne am Flughafen schon bekannt? Gegen 6.45 Uhr am Samstagmorgen hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den Sicherheitsbereich gelangt war. Nach Angaben einer Sprecherin des Luftfahrtamtes Süd als zuständiger Aufsichtsbehörde war die Reisende zunächst ordnungsgemäß an einem Bodyscanner kontrolliert worden. Jedoch beanstandeten Sicherheitsleute ihr Handgepäckstück. Darin sollen sich Flüssigkeiten befunden haben, die nicht ordnungsgemäß in einem vorgeschriebenen Plastiktütchen verpackt waren. Die Frau wurde zurückgeschickt, um sich solch einen Beutel zu besorgen.

Später, so erklärte das Luftamt, sei die Frau ohne das Gepäckstück zurückgekommen und über eine noch nicht besetzte Kontrollstelle sowie auch vorbei an den dahinter postierten Bundespolizisten in den gesicherten Bereich gelangt. Wie das passieren konnte, war zunächst unklar. Entgegen einer klaren Anweisung habe das Sicherheitspersonal keinen Alarm ausgelöst, gab die Sprecherin des Luftamtes zu.

Erst nachdem die Aufsichtsbehörde von dem Vorfall Kenntnis hatte, wurde die Bundespolizei informiert, die dann alle weiteren Maßnahmen einleitete. So wurden für die Suche nach der Frau die Abflughallen komplett evakuiert. Alle bereits kontrollierten Reisenden kehrten zurück in den Abfertigungsbereich. Fluggäste in gelandeten Maschinen mussten längere Zeit ausharren, bis sie aussteigen durften.

16 Bilder Chaos zum Ferienstart: Tausende sitzen am Flughafen fest Bild: Matthias Balk

Ein Sprecher der Bundespolizei verteidigte im Bayerischen Rundfunk die umfangreichen Maßnahmen. Passagiere, die in den Sicherheitsbereich gelangten, müssten lückenlos kontrolliert werden. Das bayerische Verkehrsministerium wollte sich am Sonntag nicht zu dem Chaos äußern und verwies auf die Stellungnahmen des Luftamtes.

Die Bundespolizei fahndete nach der Frau mit einem nicht-öffentlichen Bild aus einer Überwachungskamera. Erst gegen Abend, viele Stunden nach dem Vorfall, konnten die Behörden sie identifizieren. Es handelte sich um eine etwa 40-jährige Frau. Weitere Details zu ihr wollten die Behörden nicht preisgeben. Ebenso blieb unklar, ob ihr Konsequenzen drohen.

Chaos nach Sicherheitspanne am Flughafen München

Am Flughafen herrschte nach der Räumung Chaos. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Flughafenpersonal verteilte Wasser an die Wartenden. Erst rund sieben Stunden nach Beginn des Polizeieinsatzes hoben wieder erste Flieger von den betroffenen Terminals ab.

Das vergangene Wochenende gehörte Flughafensprecher Kerkloh zufolge zu den verkehrsreichsten des Jahres. Es sei ein großes Glück gewesen, dass die Fluggäste die Situation so gelassen aufgenommen hätten. "Für die betroffenen Passagiere wird ein Entgegenkommen überlegt." Die Fluggäste mussten rund 20.000 Gepäckstücke zurücklassen. Rund 10.000 Koffer und Co. seien schon wieder auf dem Weg zu ihren Besitzern, sagte Kerkloh. Die übrigen würden nun hinterhergeschickt.

Dalhaus, die Prokuristin des Terminal 2, sagte, die Belüftungsanlagen im Terminal 2 seien am Samstag wegen der hohen Außentemperaturen und der vielen Menschen im Check-in-Bereich an ihre Grenzen gelangt. Die Feuerwehr hatte mit Großlüftern Frischluft ins Gebäude geblasen. 50 Mitarbeiter der Flughafenfeuerwehr sowie etwa 140 Mitarbeiter von Rettungsdiensten aus dem Umland waren im Einsatz, wie der Leiter der Unternehmenssicherheit am Flughafen, Alexander Borgschulze, sagte.

52 Menschen wurden laut Kerkloh medizinisch versorgt, 4 kamen in Krankenhäuser. Mitarbeiter hätten Zehntausende Wasserflaschen und Essensgutscheine ausgegeben. Kritik an der Informationspolitik des Flughafens entgegnete der Airportchef, gesicherte Informationen seien sofort veröffentlicht worden - per Lautsprecherdurchsagen und auch über den Kurznachrichtendienst Twitter.

28.07.2018, Bayern, München: Zahlreiche Fluggäste warten am Flughafen in München am Terminal 2 auf ihre Flüge. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Sicherheitszone im Terminal 2 am Flughafen München vorübergehend gesperrt worden. Video: dpa

Der Flughafen München ist der größte Airport im Freistaat und der zweitgrößte in Deutschland. In den kommenden sechs Wochen werden nach Angaben der Betreiber voraussichtlich mehr als 6,5 Millionen Reisende am Flughafen starten, landen oder umsteigen. Rund 52.000 Flüge starten oder landen in dieser Zeit.

Der Airport besteht aus zwei Abfertigungsgebäuden. Das betroffene Terminal 2 wird gemeinsam von der Betreibergesellschaft und der Lufthansa betrieben. Von dort aus heben die Maschinen von Deutschlands größter Fluggesellschaft und deren Partner-Airlines ab. Im vergangenen Jahr nutzten nach Angaben des Flughafens mehr als 41 Millionen Passagiere das Terminal 2 für ihre Reise. (bom, drs, dpa)

Wie dieses Augenzeugen-Video zeigt, ist auch am Sonntagnachmittag die Lage am Flughafen noch chaotisch. Einige verkürzten ihre Wartezeit zumindest mit einem Tanz. Video: Benedict Scherer

