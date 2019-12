18:37 Uhr

Sie steckt hinter der Stimme aus der Münchner S-Bahn

Seit zehn Jahren sagt Regina Wallner die Haltestellen in München an. Wie sie zu dem Job kam und was sie von der Rolle als Klischee-Bayerin hält.

Manchmal sind es vermeintliche Nichtigkeiten, die einen Menschen noch Jahrzehnte später prägen. Bei Regina Wallner war es die verpatzte Führerscheinprüfung. Ihren Freunden hatte sie damals versprochen, sie gleich am Abend zu einer Feier zu fahren – und musste dann kleinlaut die Mutter als Chauffeurin anheuern. Bis heute erzählt die 41-Jährige deshalb selbst engen Vertrauten höchst ungern von Bewerbungen, solange die Entscheidung nicht endgültig gefallen ist. Das war auch so, als Wallner „die Stimme der Münchner S-Bahn“ werden wollte.

Wallner sprach schon zuvor Verkehrsmeldungen beim BR

Die Deutsche Bahn ersetzte damals die computergenerierten Ansagen durch eine echte Stimme mit süddeutscher Klangfärbung. Und „Bairisch“ spricht Wallner von Kindesbeinen an, schließlich ist sie auf einem Bauernhof am Chiemsee aufgewachsen. Außerdem präsentierte sie ihre Stimme schon vorher in Verkehrsmeldungen des Bayerischen Rundfunks. Seit zehn Jahren sagt Wallner inzwischen die S-Bahn-Haltestellen in München an. Und zum Jubiläum bekommen die Fahrgäste auf der Stammstrecke an den Adventswochenenden ein Gedicht obendrauf. „Heiligabend steht vor der Tür, lasst’s eich ned stressn – Hobt’s olle Gschenke kauft, die Platzl gessn?“ – da hört man die Mundart schon mehr durch als bei den Standard-Durchsagen.

Regina Wallner, Sprecherin, spricht im Tonstudio des BR einen Text ins Mikrofon. Bild: Lino Mirgeler, dpa

„Es kommt immer darauf an, wer mir gegenübersitzt“, sagt Wallner. Die gelernte Kauffrau steht nicht nur regelmäßig beim BR im Tonstudio, sondern hält auch als Moderatorin auf Veranstaltungen ein Mikrofon in der Hand. Das Reden vor großem Publikum fällt ihr allerdings nicht immer leicht. „Beim Radio blendet man aus, dass viele Leute zuhören.“ Doch seit ihrer Jugend zwinge sie sich regelmäßig „raus aus der Komfortzone“, auch im Privaten. „Ich muss keine Schwimmwettkämpfe schwimmen, ich muss auch keine Veranstaltungen moderieren. Ich will aber raus aus dem Gewohnten, will es mir selbst beweisen.“

Ist die Frau hinter der S-Bahn-Stimme eine Klischee-Bayerin?

Obwohl sie schon seit 22 Jahren in München lebt, ist Heimat für Wallner noch immer Prien am Chiemsee. „Mein Bruder hat den Hof, da habe ich immer noch ein Bett, und es gibt die drei Schwestern. Aber ich fahre auch gerne wieder zurück in die Stadt.“ In Prien ist sie Mitglied im Schwimmverein, auch im Trachtenverein macht sie seit Jahrzehnten mit. Gemeinsam mit anderen leitet sie in München außerdem eine Jugendgruppe des Trachtenvereins „Chiemgauer München“. Vereinsmeierei ist trotzdem nicht ihre Sache: „Mir geht es eher auf die Nerven, wenn es so bürokratisch ist. Mir macht das Spaß, mit den Kindern zusammenzuarbeiten“, erzählt die vierfache Patentante. Volksmusik hört sie übrigens auch privat gerne. Eine Klischee-Bayerin also? Wallner wehrt ab: „Ich wach’ nicht jeden Tag im Dirndlgwand auf.“ Um im nächsten Atemzug hinzufügen: „Na ja, während der Wiesn vielleicht schon.“ (dpa)

