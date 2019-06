vor 17 Min.

Siebeneinhalb Jahre Haft nach Messerangriff auf Elfjährigen

Ein 26-Jähriger hat einen 11-jährigen Jungen vergangenes Jahr im niederbayerischen Vilshofen mit einem Messer angegriffen. Nun ist das Urteil gefallen.

Wegen eines Messerangriffs auf einen Elfjährigen im niederbayerischen Vilshofen muss ein 26-Jähriger für siebeneinhalb Jahre in Haft. Der Richter am Landgericht Passau verurteilte den Mann am Montag wegen versuchten Mordes. Er habe den Jungen heimtückisch in der Wohnung von dessen Eltern attackiert.

"Das Überleben des Buben ist einfach unheimliches Glück", sagte der Richter. Das Motiv für die Tat habe sich nicht zweifelsfrei feststellen lassen. Der aus Eritrea stammende Mann kannte die Familie, weil die Eltern ihn als Flüchtlingshelfer unterstützten.

Die Staatsanwaltschaft hatte wegen versuchten Mordes neun Jahre Haft gefordert, der Verteidiger auf zweieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. (dpa)

Themen Folgen