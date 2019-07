vor 17 Min.

Sind in Bayern bald Bestattungen nach muslimischem Ritus möglich?

Aktuell gibt es in Bayern eine Sargpflicht. Das könnte sich bald ändern.

In Zukunft sollen in Bayern Bestattungen nicht mehr nur im Sarg möglich sein. CSU und Freie Wähler wollen dafür die Sargpflicht lockern - aber nicht sofort.

Nach jahrelanger Ablehnung durch CSU und Staatsregierung könnte die Sargpflicht in Bayern in absehbarer Zeit gelockert werden - allerdings nicht sofort. Die Koalitionsmehrheit von CSU und Freien Wählern lehnte am Donnerstag zwei entsprechende Gesetzentwürfe von Grünen und SPD im Landtag ab.

Die beiden Regierungsfraktionen kündigten aber an, eine eigene Initiative in den Landtag einzubringen. "Wenn alle Fragen gelöst sind, werden wir eine angemessene Lösung vorlegen", sagte der CSU-Abgeordnete Max Gibis.

CSU und Freie Wähler wollen Bestattungsgesetz prüfen

Ziel ist es, künftig Bestattungen nach muslimischem Ritus in einem Leinentuch statt in einem Sarg im Freistaat zuzulassen. CSU und Freie Wähler wollen nun prüfen, ob dazu wirklich eine Änderung des bayerischen Bestattungsgesetzes notwendig ist oder ob stattdessen auch eine Lockerung der Bestattungsverordnung ausreichen könnte.

"Muslime können in Bayern nicht nach muslimischem Ritus bestattet werden", sagte etwa der SPD-Abgeordnete Arif Tasdelen in der Debatte. Die Lockerung der Sargpflicht sei die geringste Anerkennung, die man Menschen erweisen könne, die seit Jahrzehnten hier wohnen, sagte er. (dpa)

