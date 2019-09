vor 28 Min.

Sirenenalarm: Warum heulen am Donnerstag, 12.9.19, in Bayern die Sirenen?

Sirenenheulen in Bayern: Am Donnerstag, 12. September, heulen in Bayern die Sirenen wegen eines Probealarms.

In ganz Bayern heulen am Donnerstag, 12. September 2019, die Sirenen für einen Probealarm. Welche Bedeutung hat welches Sirenenheulen im Notfall?

Weil das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration die Sirenen in Bayern auf ihre Funktion prüfen will, heulen am Donnerstag, 12.9.19, in vielen bayerischen Städten und Gemeinden die Sirenen. In der Zeit ab 11 Uhr werden die Sirenen den Alarm auslösen. Eine Übersicht über alle beteiligten Landkreise finden Sie hier.

Warum heulen am Donnerstag, 12.9.19., in Bayern die Sirenen?

Der Probealarm soll dazu dienen, die Bevölkerung soll mit dem Warnsignal „einminütiger Heulton“ vertraut gemacht werden. Im Zuge des Sirenen-Tests wird auch die Warn-App "NINA" einer Prüfung unterzogen. Weil lokale Behörden und auch das bayerische Staatsministerium Meldungen über NINA verschicken werden, kann es zu Dopplungen der Meldungen kommen. Weitere Infos zur Warn-App gibt es hier.

Hier heulen am Donnerstag, 12. September, in Bayern die Sirenen

Probealarm in Schwaben

Landkreis Aichach-Friedberg (zusätzlich auch Warn-App NINA und mobile Sirenenanlagen)

Landkreis Augsburg (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Dillingen a.d. Donau (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Donau-Ries (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Günzburg (zusätzlich auch Warn-App BIWAPP)

Landkreis Lindau (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Neu-Ulm

Landkreis Ostallgäu (nur Warn-App NINA)

Stadt Augsburg (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Stadt Kaufbeuren (nur Warn-App NINA und mobile Sirenenanlagen)

Stadt Kempten (Allgäu)

Stadt Memmingen (nur mobile Sirenenanlagen)

Sirenenalarm in Oberbayern

Landkreis Altötting (zusätzlich auch Warn-App KATWARN und mobile Sirenenanlagen)

Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Landkreis Dachau (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Ebersberg

Landkreis Eichstätt

Landkreis Erding (nur mobile Sirenenanlagen)

Landkreis Freising

Landkreis Fürstenfeldbruck (nur mobile Sirenenanlagen)

Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Landkreis Mühldorf a. Inn

Landkreis München (nur Warn-App KATWARN)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Landkreis Pfaffenhofen a.d. Ilm (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Starnberg

Landkreis Traunstein

Landkreis Weilheim-Schongau

Stadt Ingolstadt

Stadt München (nur Warn-App KATWARN)

Sirenenalarm in Niederbayern

Landkreis Deggendorf (zusätzlich auch Warn-App KATWARN)

Landkreis Dingolfing-Landau (zusätzlich auch Warn-App BIWAPP und

Landkreis Kelheim - aber nicht in allen Gemeinden (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Landshut ohne Gemeinde Wurmsham (zusätzlich auch Warn-Apps NINA und BIWAPP)

Landkreis Passau (zusätzlich auch Warn-App BIWAPP)

Landkreis Rottal-Inn (zusätzlich auch Warn-App BIWAPP und mobile Sirenenanlagen)

Landkreis Straubing-Bogen - aber nicht in allen Gemeinden (zusätzlich mobile Sirenenanlagen)

Stadt Landshut

Stadt Passau

Stadt Straubing

Sirenenalarm in der Oberpfalz

Landkreis Amberg-Sulzbach

Landkreis Regensburg (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Landkreis Schwandorf (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Stadt Regensburg (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Sirenenalarm in Oberfranken

Landkreis Bamberg (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Stadt Baunach

Landkreis Bayreuth (nur Warn-App NINA)

Landkreis Kulmbach (zusätzlich auch Warn-App NINA)

Gemeinde Himmelkron

Stadt Bayreuth (nur Warn-Apps NINA und KATWARN)

Sirenenalarm in Mittelfranken

Landkreis Erlangen-Höchstadt

Landkreis Fürth

Landkreis Nürnberger Land

Stadt Ansbach

Stadt Erlangen

Stadt Fürth

Stadt Nürnberg

Stadt Schwabach (nur mobile Sirenenanlagen)

Sirenenalarm in Unterfranken

Landkreis Aschaffenburg (zusätzlich auch Warn-App KATWARN)

Landkreis Bad Kissingen

Landkreis Haßberge

Landkreis Kitzingen

Landkreis Main-Spessart

Landkreis Miltenberg

Landkreis Schweinfurt

Landkreis Würzburg (zusätzlich auch Warn-App KATWARN)

Stadt Aschaffenburg

Stadt Schweinfurt

Stadt Würzburg

Sirenenalarm: Warum heulen die Sirenen im Ernstfall?

Nach Angaben der Behörden muss im Ernstfall beim Sirenenalarm zwischen zwei Arten unterschieden werden. Ein einminütiger Heulton dient zur Warnung der Menschen vor einen Gefahrensituation - dieser Ton wird beim Test am 12. September in ganz Bayern ab 11 Uhr zu hören sein. In so einem Fall soll die Bevölkerung sich über Rundfunk und andere Medien über die aktuelle Gefahrenlage informieren.

Wenn dreimal für zwölf Sekunden ein gleichbleibender Ton, unterbrochen von genauso langen Pausen, ertönt, sollen Einsatzkräfte alarmiert werden. Das kann zum Beispiel bei Bränden der Fall sein. In vielen Gemeinden gibt es im ersten Samstag im Monat einen regelmäßigen Test der Sirenen. (AZ)

Weitere Informationen zum Sirenenalarm gibt es hier.

