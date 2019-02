20:59 Uhr

Ski-Wanderer stirbt im Allgäu unter einer Lawine Bayern

Es herrschte die niedrigste Warnstufe - doch trotzdem kam es zu dem Unglück bei Schwangau. Ein weiterer Mann wird noch vermisst.

Von Stefan Binzer und Heinz Sturm

Es war ein Unglück, das kaum vorhersehbar war: Obwohl am Wochenende in den Ammergauer Bergen nur Lawinenwarnstufe 1 (geringe Gefahr) herrschte, ist es dort am Samstag zu einem tödlichen Unglück gekommen. Eine Gleitlawine hat sechs Skitourengeher erfasst. Dabei kam ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Cham (Oberpfalz) ums Leben. Vermutlich dürfte es ein weiteres Lawinenopfer geben. Denn die Schneemassen haben auch einen 43-Jährigen unter sich begraben, der ebenfalls aus der Chamer Gegend stammt. Bis gestern Abend hatten Rettungskräfte den Mann noch nicht gefunden. Die Chance, dass er das Lawinenunglück überlebt hat, gehen gegen Null, sagte ein Mitarbeiter der Bergwacht.

Lawine bei Schwangau: Der Regen brachte die Gefahr

Die Lawine war am Samstag gegen 14.20 Uhr unterhalb der Schäferblasse (1764 Meter) abgegangen. Der Gipfel liegt ganz in der Nähe zur österreichischen Grenze auf deutschem Gebiet und gehört zur Gemeinde Schwangau (Ostallgäu). Es handelte sich bei dem Schneebrett um eine sogenannte Gleitlawine: Diese entstehen durch einen großflächigen Reibungsverlust zwischen der Schneedecke und dem Untergrund aufgrund von Wasser. Wird das Gleiten schneller, entwickelt sich eine Lawine, die jederzeit abgehen kann. In der Nacht zum Samstag hatte es in den Ammergauer Bergen geregnet.

Die zirka 300 Meter breite Lawine teilte sich in drei Arme und türmte sich am Ende bis zu acht Meter hoch auf. Ein Lawinenarm davon erfasste die sechs Skitourengeher, von denen drei unverletzt geblieben sind. Die beiden Männer aus dem Landkreis Cham wurden verschüttet, ein 37-Jähriger aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Suche nach dem Vermissten wurde am Sonntag eingestellt

Nach der Alarmierung mussten die etwa 70 Rettungskräfte in das Suchgebiet eingeflogen werden, weil die von Reutte aus in das Gebiet führende Plansee- und Ammerwaldstraße wegen hoher Lawinengefahr seit Tagen gesperrt ist. Auch von der Allgäuer Seite aus gab es kein Durchkommen in dem unwegsamen Gebiet.

Am Sonntag wurde die Suche nach dem Vermissten fortgesetzt. Aufgrund der nach wie vor hohen Lawinengefahr wurden ausschließlich acht Polizeibergführer aus Bayern und ein Alpinbeamter der Polizei Reutte in den Bereich geflogen, in dem man einen Skistock und weitere Utensilien des Vermissten gefunden hatte. Auch ein Suchhund war vor Ort. „Das Problem ist die Substanz des Schnees. Der ist steinhart“, sagte Füssens Polizei-Chef Edmund Martin. Deshalb wurde eine spezielle Dampfsonde aus St. Johann/Kitzbühel angefordert, die die Suche in tieferen Schneeschichten ermöglicht. Stellenweise sei der Schnee drei Meter tief. Doch weder ihr Einsatz noch der eines Polizeihubschraubers zur Handy-Ortung hatten Erfolg. Am Sonntag wurde die Suche nach dem Vermissten schließlich gegen 18 Uhr eingestellt.

Am Montagvormittag wird der Sucheinsatz nach Angaben der Polizei am Lawinenkegel, also außerhalb des unmittelbaren Gefahrenbereichs fortgeführt. Mittels eines Mini-Schreitbaggers sollen behutsam Bereiche abgetragen werden, die bereits zuvor sondiert wurden. Eine Fortsetzung der Suche im Bereich der Lawinenbahn ist laut Polizei nach derzeitigem Planungsstand nicht vorgesehen.

