Skigebiete im Allgäu: Öffnungszeiten, Ticket-Preise und Pistenpläne

Skiurlaub im Allgäu geplant? Dann empfehlen wir Ihnen einen Blick in unsere interaktive Karte. Darin sehen Sie, welche Skilifte geöffnet sind und wie viel ein Ticket kostet.

Die Skisaison in einigen Skigebieten im Allgäu ist bereits gestartet – andernorts steht die Eröffnung der Saison 2019/2020 noch an. In unserer interaktiven Karte finden Sie Informationen rund ums Skifahren im Allgäu: Welche Skigebiete gibt es im Allgäu? Wann sind die Öffnungszeiten der Lifte? Wie viele Pisten sind bereits geöffnet? Und wie viel kostet ein Tagesticket?

Skigebiete im Allgäu 2019/2020: Übersicht in der Karte

Wenn Sie auf einen Punkt in der Karte klicken, finden Sie unter anderem:

Infos zu Anfahrt

Öffnungszeiten

Ticket-Preise

Pistenpläne

(Stand: 12. Dezember 2019; Quellen: Allgäu GmbH, Skiinfo.de, Internetseiten der Skigebiete)

Vor allem im Oberallgäu sind bereits die ersten Lifte in Betrieb. Im Skigebiet Fellhorn-Kanzelwand sind sieben Lifte geöffnet und sechs Pisten befahrbar. In Bolsterlang sind zwei Pisten befahrbar. Am Nebelhorn, in Mittelberg und in Grasgehren ist jeweils eine Piste geöffnet.

Als eines der schneesichersten Skigebiete im Allgäu gilt Grasgehren am Riedbergpass. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Im Ostallgäu und der Grenzregion zu Österreicht startet die Skisaison 2019/2020 größtenteils am kommenden Wochenende. Dann öffnen unter anderem das Skizentrum Pfronten-Steinach und die Sonnenbergbahnen in Grän.

Diese Skigebiete im Allgäu sind geöffnet

Bahn Betrieb Geöffnete Pisten Nebelhornbahn Oberstdorf 8.30 - 16.30 Uhr 1 von 10 Fellhorn-Kanzelwand 8.30 - 16.30 Uhr 6 von 30 Mittagbahn Immenstadt 8.00 - 16.00 Uhr 1 von 8 Hörnerbahn Bolsterlang 8.30 - 16.00 Uhr 2 von 11 Berg-Naturerlebnis Grasgehren 8.30 - 16.00 Uhr 1 von 11 Schwärzenlifte und Skilifte Eschach 9.00 - 16.30 Uhr 2 von 7 Walmendingerhorn/Ifen/Heuberg 8.30 - 16.00 Uhr 1 von 43 Alpspitzbahn Nesselwang 9.00 - 16.00 Uhr (ab 13. Dezember) noch unklar Sonnenbergbahnen Grän/Füssner Jöchle 9.00 - 16.30 Uhr (ab 13. Dezember) noch unklar Skigebiet Oberjoch 8.30 - 16.15 Uhr (ab 13. Dezember) noch unklar Skilifte Unterjoch 8.45 - 16.15 Uhr (ab 13. Dezember) noch unklar Skizentrum Pfronten-Steinach keine Angabe (ab 13. Dezember) noch unklar Bergbahnen Balderschwang 9.00 Uhr - 16.00 Uhr (ab 14. Dezember) noch unklar Skilifte Jungholz keine Angabe (ab 14. Dezember) noch unklar

(Stand: 12. Dezember 2019; Quellen: Allgäu GmbH, Skiinfo.de, Internetseiten der Skigebiete)

Skigebiete im Allgäu: Ticket-Preise variieren stark

Die Ticket-Preise in vielen Skigebieten sind in der aktuellen Saison wieder gestiegen. Im Allgäu und dem angrenzenden Österreich kostet ein Tagesticket für Kinder zwischen 9,50 und 31 Euro. Erwachsene zahlen für einen Tagespass zwischen 15 und 49,50 Euro. Besonders günstig sind kleinere Skigebiete wie beispielsweise die Skilifte in Sinswang bei Oberstaufen oder die Skilifte Stinesser in Fischen bei Sonthofen. Diese sind mit ihrer überschaubaren Anzahl an Liften in der Regel auch besonders gut für Familien geeignet. (AZ)

