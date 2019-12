vor 54 Min.

Skisaison 2019: Ab wann haben die Skilifte im Allgäu geöffnet?

Im Allgäu beginnt im Dezember die Skisaison. Wir zeigen in der Übersicht, ab wann welcher Skilift geöffnet hat.

Am zweiten Advent beginnt die Skisaison im Allgäu und den angrenzenden Skigebieten in Österreich. Unsere interaktive Karte zeigt, welche Lifte wann öffnen.

Wintersport-Fans können ihn kaum erwarten: den Start der Skisaison. Im Allgäu startet sie in diesem Jahr am zweiten Adventswochenende. Zwar sind die Wetter-Prognosen für die ersten Abfahrten nicht ganz ideal, die ersten Bergbahnen öffnen aber trotzdem.

Am Wochenende soll es am Alpenrand im Allgäu leicht regnen oder schneien, die Temperaturen liegen noch über null Grad. Für die kommenden Wochenenden, an denen die anderen Bergbahnen nach und nach öffnen, sind die Vorhersagen aber deutlich postiver. Unsere Übersicht zeigt, ab wann welche Bahn fährt.

Diese Skilifte öffnen am 6. Dezember 2019

Kanzelwandbahn/Fellhornbahn

Grasgehren-Lifte Obermaiselstein

Schwärzenlifte Eschach

Diese Skilifte öffnen am 7. Dezember 2019

Nebelhornbahn

Hörnerbahn Bolsterlang

Diese Skilifte öffnen am 13. Dezember 2019

Ifen Bergbahn

Bergbahn Grän

Grän Bergbahnen Oberjoch

Oberjoch Skizentrum Pfronten

Alpspitzbahn Nesselwang

Spieserlifte Unterjoch

Diese Skilifte öffnen am 14. Dezember 2019

Skilifte Jungholz

Jungholz Bergbahnen Balderschwang

Diese Skilifte öffnen am 20. Dezember 2019

Söllereckbahn

Heubergbahn

